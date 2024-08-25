Uzmanlar açıkladı: Stres saçları beyazlatıyor mu?
Beyazlayan saçlar, yaşlılığın ilk sinyalleri olarak kabul edilse de bazen genç yaşlarda da beyaz saç telleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Peki, saçlarınızın erken beyazlamasının sebebi stres olabilir mi? Bu konuda bugüne kadar birçok araştırma yapıldı; son çalışmalar ise buna net bir yanıt veriyor.
SAÇLARDA STESİN ROLÜ
Beyazlayan saçlar genellikle yaşlılığın ilk işareti olarak kabul edilse de, genç yaşlarda da beyaz saç telleri görmek mümkün olabilir. Bu erken beyazlamanın bir nedeni stres olabilir.
SAÇLARIN BEYAZLAMASI VE YAŞLANMA
Saçların beyazlaması genellikle yaşlanma sürecinin bir parçasıdır. Saçların rengi, saç köklerinde bulunan melanin adı verilen pigmentler tarafından belirlenir. Melanin üretimi yaşla birlikte azalabilir, bu da saçların renginin grileşmesine veya beyazlamasına neden olabilir.