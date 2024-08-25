Uzmanlar açıkladı: Stres saçları beyazlatıyor mu?

2021'de yayınlanan küçük bir insan çalışması, anlatıyı ilerletti. Araştırmacılar, en azından biraz beyazlamış 14 gönüllüden çeşitli saç telleri kopardılar. Saç tellerinin çoğu tamamen griydi, bazıları kısmen griydi ve bazıları hiç grileşmemişti.

Bilim insanları daha sonra saç tellerinin yüksek çözünürlüklü dijital görüntülerini oluşturdular ve saçın ne kadar hızlı uzadığına dair tahminleri kullanarak her bir saç telinin ne zaman grileştiğini hesapladılar. Katılımcılardan geçtiğimiz yıl yaşadıkları stresli deneyimleri bir zaman çizelgesinde işaretlemeleri ve sıralamalarını istediler. Araştırmacılar, bir saç telinin griye döndüğü zamanın sıklıkla gönüllünün bir önceki yıldaki en stresli anına karşılık geldiğini buldular.