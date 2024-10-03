Uzmanlar açıkladı: Yüksek bütçeli düğün yapan çiftlerin boşanma oranı daha yüksek

Araştırmaya göre, düğün için aşırı harcama yapan çiftler, ödeyemeyecekleri borçların altına girdiklerinden aralarında sıkıntılar yaşanmaya başlıyor ve bu süreç boşanmaya kadar gidebiliyor.

Araştırmada, 25 bin doların üzerinde düğün yapan her 10 çiftten 1’inin 3 yıl içinde boşandığı, 3 yıllık süreçte ortalama boşanma oranının ise her 20 çiftte 1 olduğu belirtti.