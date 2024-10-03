Uzmanlar açıkladı: Yüksek bütçeli düğün yapan çiftlerin boşanma oranı daha yüksek

ABD'de yapılan bir araştırma, düğün masraflarının evliliği etkilediğini ortaya koydu. Araştırma bulgularına göre, düşük bütçeli düğün yapan çiftlerin boşanma oranı, yüksek bütçeli düğün yapanlara kıyasla daha düşük. Uzmanlar, düğün için harcanan masrafların ve yapılan borçların, evliliğin ilerleyen süreçlerinde çiftler arasında başlayan tartışmaların temelini oluşturduğunu düşündüklerini belirtti.

Uzmanlar açıkladı: Yüksek bütçeli düğün yapan çiftlerin boşanma oranı daha yüksek - 1

ABD'de evli çiftleri inceleyen bilim insanları ve araştırma şirketleri, düşük bütçeli düğün yapan çiftlerin boşanma oranlarının, yüksek bütçeli düğün yapanlara göre daha düşük olduğunu ortaya koydu.

N-LIFE HABERLERİ

Uzmanlar açıkladı: Yüksek bütçeli düğün yapan çiftlerin boşanma oranı daha yüksek - 2

Araştırmaya göre, düğün için aşırı harcama yapan çiftler, ödeyemeyecekleri borçların altına girdiklerinden aralarında sıkıntılar yaşanmaya başlıyor ve bu süreç boşanmaya kadar gidebiliyor.

Araştırmada, 25 bin doların üzerinde düğün yapan her 10 çiftten 1’inin 3 yıl içinde boşandığı, 3 yıllık süreçte ortalama boşanma oranının ise her 20 çiftte 1 olduğu belirtti.

Uzmanlar açıkladı: Yüksek bütçeli düğün yapan çiftlerin boşanma oranı daha yüksek - 3

İngiltere merkezli Marriage Foundation'ın yöneticisi Harry Benson konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu veriler, ABD'de pahalı düğünlerin evlilik için olumsuz etkiler yarattığını ve borçlanmaya neden olduğunu gösteriyor." dedi. 

Uzmanlar açıkladı: Yüksek bütçeli düğün yapan çiftlerin boşanma oranı daha yüksek - 4

Benson, düğünlerin pahalı olmasına gerek olmadığını vurgularken, araştırmanın çiftlerin özel günlerini kutlamak için büyük miktarlar harcamalarının şart olmadığını gösterdiğini söyledi.

Uzmanlar açıkladı: Yüksek bütçeli düğün yapan çiftlerin boşanma oranı daha yüksek - 5

Benson, düşük bütçeli düğünlerin hem finansal açıdan daha sürdürülebilir olduğunu hem de çiftlerin evlilik hayatlarında daha sağlam bir zemin oluşturduğunu belirtti.

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