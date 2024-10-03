Uzmanlar açıkladı: Yüksek bütçeli düğün yapan çiftlerin boşanma oranı daha yüksek
ABD'de yapılan bir araştırma, düğün masraflarının evliliği etkilediğini ortaya koydu. Araştırma bulgularına göre, düşük bütçeli düğün yapan çiftlerin boşanma oranı, yüksek bütçeli düğün yapanlara kıyasla daha düşük. Uzmanlar, düğün için harcanan masrafların ve yapılan borçların, evliliğin ilerleyen süreçlerinde çiftler arasında başlayan tartışmaların temelini oluşturduğunu düşündüklerini belirtti.
ABD'de evli çiftleri inceleyen bilim insanları ve araştırma şirketleri, düşük bütçeli düğün yapan çiftlerin boşanma oranlarının, yüksek bütçeli düğün yapanlara göre daha düşük olduğunu ortaya koydu.