Uzmanlar en çekici özelliği açıkladı: Güzelliğiniz ya da zekanız değil!

İnsanların gözünde daha çekici biri olmak için görünüşünüzü değiştirmeniz şart değil. Yapılan yeni bir araştırma fiziksel güzelliğinizin aslında tek bir temel özelliğe bağlı olduğunu öne sürüyor. Düşünüldüğü gibi akla ilk gelen zeka ya da mizah anlayışınız değil. İşte insanı en çekici gösteren o özellik...

Uzmanlar en çekici özelliği açıkladı: Güzelliğiniz ya da zekanız değil! - 1

Daha önceki araştırmalar çekici görünmenin fiziksel özelliklere bağlı olduğunu gösterse de yeni yapılan bir araştırma fiziksel güzelliğinizin aslında tek bir temel özelliğe bağlı olduğunu iddia ediyor. 

N-LIFE HABERLERİ

Uzmanlar en çekici özelliği açıkladı: Güzelliğiniz ya da zekanız değil! - 2

NAZİK İNSANLAR DAHA ÇEKİCİ

British Journal of Social Psychology dergisinde yayımlanan çalışma, fiziksel güzelliğin temelinin aslında nezaket yani prososyalik (başkalarına yardım etme ve nazik davranma) olduğunu ortaya koydu.

Daha önce yapılan araştırmalar yüz simetrisi, özgüven, iletişim becerileri gibi fiziksel güzelliğinizi etkileyen bir dizi faktörü ortaya çıkarmıştı. 

Ancak şimdiye kadar nezaketin fiziksel güzellik üzerindeki etkisi büyük ölçüde araştırılmamıştı. 

Uzmanlar en çekici özelliği açıkladı: Güzelliğiniz ya da zekanız değil! - 3

SOSYAL DAVRANIŞLAR ETKİLİYOR

Başkalarına fayda sağlayan eylemlerin, işbirliği ve nezaket gibi sosyal davranışların  güzellik değerlendirmesini nasıl etkilediğini inceleyen ekip, toplam 4 bin 192 katılımcı ile çeşitli deneyler gerçekleştirdi. 

Katılımcılara gülümseyen erkek ve kadınların pasaport fotoğrafları gösterildi. Ayrıca, bu kişilerin kişilik özelliklerini tanımlayan açıklamalar yapıldı. Açıklamalar arasında, çorba mutfağında çalışmak gibi davranış örnekleri yer aldı. Daha sonra katılımcılardan, fotoğraflardaki kişileri ne kadar çekici buldukları hakkında değerlendirmelerde bulunmaları istendi.

Uzmanlar en çekici özelliği açıkladı: Güzelliğiniz ya da zekanız değil! - 4

ZEKA VE MİZAHTAN DAHA ETKİLİ

Araştırma sonuçları, tüm deneylerde prososyal davranış sergileyen kişilerin, fiziksel olarak daha güzel olarak değerlendirildiğini ortaya koydu. Ayrıca, mizah veya zekâ gibi diğer olumlu özelliklerin etkisinin, nezaketin etkisiyle karşılaştırıldığında daha az olduğu gözlemlendi.

Uzmanlar en çekici özelliği açıkladı: Güzelliğiniz ya da zekanız değil! - 5

Açıklamada "Diğer kişilik özelliklerinin de farklı avantajları var, ancak bu çalışma, olumlu sosyalliğin güzellik değerlendirmeleri üzerindeki etkisinin, mizah veya zeka gibi diğer olumlu özelliklerden daha fazla olduğunu gösteriyor" ifadelerine yer verdildi.

Uzmanlar en çekici özelliği açıkladı: Güzelliğiniz ya da zekanız değil! - 6

NEZAKETİN ÖNEMİ VURGULANDI

Prososyalliğin fiziksel görünüm üzerindeki "eşsiz ve merkezi rolünü" vurgulayan araştırma kapsamında nazik ve yardımsever davranışlarda bulunmanın, kişilerin görünüşleri hakkında daha olumlu değerlendirmeler yapılmasını sağlayabileceği sonucuna varıldı.

Ekip, fiziksel çekiciliğin sadece dış görünüşle değil, aynı zamanda sosyal davranışlarla da bağlantılı olduğunu ve nezaketin insan ilişkilerindeki önemini vurguladı.

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