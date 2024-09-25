Uzmanlar en çekici özelliği açıkladı: Güzelliğiniz ya da zekanız değil!

SOSYAL DAVRANIŞLAR ETKİLİYOR

Başkalarına fayda sağlayan eylemlerin, işbirliği ve nezaket gibi sosyal davranışların güzellik değerlendirmesini nasıl etkilediğini inceleyen ekip, toplam 4 bin 192 katılımcı ile çeşitli deneyler gerçekleştirdi.

Katılımcılara gülümseyen erkek ve kadınların pasaport fotoğrafları gösterildi. Ayrıca, bu kişilerin kişilik özelliklerini tanımlayan açıklamalar yapıldı. Açıklamalar arasında, çorba mutfağında çalışmak gibi davranış örnekleri yer aldı. Daha sonra katılımcılardan, fotoğraflardaki kişileri ne kadar çekici buldukları hakkında değerlendirmelerde bulunmaları istendi.