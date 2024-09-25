Uzmanlar en çekici özelliği açıkladı: Güzelliğiniz ya da zekanız değil!
İnsanların gözünde daha çekici biri olmak için görünüşünüzü değiştirmeniz şart değil. Yapılan yeni bir araştırma fiziksel güzelliğinizin aslında tek bir temel özelliğe bağlı olduğunu öne sürüyor. Düşünüldüğü gibi akla ilk gelen zeka ya da mizah anlayışınız değil. İşte insanı en çekici gösteren o özellik...
Daha önceki araştırmalar çekici görünmenin fiziksel özelliklere bağlı olduğunu gösterse de yeni yapılan bir araştırma fiziksel güzelliğinizin aslında tek bir temel özelliğe bağlı olduğunu iddia ediyor.