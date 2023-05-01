Uzmanlar: İsveç ölüm temizliği çocuklarınıza karşı bir görev

Ölen kişinin yakınları için onun eşyalarına bakmak acı vericidir. Sevdiklerinizin siz öldükten sonra eşyalarınızı bulduklarında nasıl hissedeceklerini düşünmek, eşyalarınızı toplamaya başlamak için ihtiyacınız olan itici güç olabilir. Buna "İsveç ölüm temizliği" deniyor.

"İsveç ölüm temizliği", bu hafta prömiyerini yapacak yeni bir televizyon programıyla gündeme geldi.

Buradaki fikir, beklenmeyen bir ölüm durumunda aile üyelerinize fazladan bir yük bırakmaktan kaçınmak için ihtiyaç duymadığınız gereksiz eşyaları temizlemekten ibaret.