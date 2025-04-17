Uzmanlar ne diyor? Vegan diyetler tehlikeli olabilir mi?
Yeni Zelanda’da yapılan yeni bir araştırma, uzun süreli veganların yarısının kas kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek hayati amino asitlerden yoksun olduğunu ortaya koydu. Massey Üniversitesi’nden bilim insanlarının 200’e yakın vegan üzerinde gerçekleştirdiği çalışmaya göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 50’sinde proteinlerin yapı taşlarının eksikliği görüldü.
Et ve yumurta gibi hayvansal kaynaklı proteinlerde yüksek oranda bulunan bu iki temel amino asit, kasların inşası, onarımı ve yağın enerjiye dönüştürülmesi gibi birçok bedensel işlevde kritik rol oynuyor. Daha da dikkat çekici olan ise, çalışmaya katılan veganların dörtte üçünün önerilen bitkisel protein alım seviyesini karşılamasına rağmen, bu önemli besin maddelerinden yetersiz düzeyde faydalanabilmeleri.