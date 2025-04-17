Uzmanlar ne diyor? Vegan diyetler tehlikeli olabilir mi?

BİTKİSEL PROTEİNLER YETERLİ GELMEYEBİLİR

Fasulye, bezelye, kuruyemiş ve tohumlar gibi bitkisel gıdalar lizin ve lösin içerse de, bu oranlar hayvansal ürünlere kıyasla oldukça düşük. Ayrıca bu amino asitlerin vücut tarafından emilimi de sınırlı. Uzmanlar, veganların bu besin öğelerini yeterli düzeyde tüketmiş gibi görünse de, gerçekte bu amino asitlerin büyük bir kısmının sindirilemeden vücuttan atıldığını belirtiyor.





