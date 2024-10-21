Van Gölü suyundan sıvı sabun ve kozmetik ürünleri üretiliyor! ''Hem cilde faydalı hem de saç köklerine iyi geliyor''

Bitlis Eren Üniversitesi, Van Gölü suyundan 1 buçuk yıl önce başladığı sıvı sabun üretiminde önemli mesafeler kat ederek hem seri üretime geçti hem de sabunun patentini aldı.

Van Gölü suyundan sıvı sabun ve kozmetik ürünleri üretiliyor! ''Hem cilde faydalı hem de saç köklerine iyi geliyor'' - 1

Üniversite bünyesine kurulan atölyede sıvı sabunun yanı sıra katı sabun ve bazı kozmetik ürünler de üretilebilecek. 1 buçuk yıl önce hayata geçirilen ‘Van Gölü suyundan sıvı sabun üretimi' projesi kapsamında üretilen sıvı sabunlar için patent alındı.

N-LIFE HABERLERİ

Van Gölü suyundan sıvı sabun ve kozmetik ürünleri üretiliyor! ''Hem cilde faydalı hem de saç köklerine iyi geliyor'' - 2

Proje kapsamında, tankerle Bitlis'in Tatvan ilçe sahilinde alınan Van Gölü suyu, üniversite yerleşkesine götürülerek bir gün bekletiliyor.

Van Gölü suyundan sıvı sabun ve kozmetik ürünleri üretiliyor! ''Hem cilde faydalı hem de saç köklerine iyi geliyor'' - 3

Daha sonra BEÜ Sabun Üretim Atölyesi'nde yapılan karışımlar ve işlemlerin ardından sıvı sabun üretiliyor. Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, dikkat çeken çalışma için şunları söyledi:

“Van Gölü suyundan ürettiğimiz katı ve sıvı ürünler için bu yıl markası oluşturup patentini aldık ve sıvı sabun imalatında seri üretime geçtik. Katı sabun üretimi ve bazı kremlerin üretimleri çalışmalarımız da devam ediyor. Çok sayıda ürün üreterek ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz. 

Van Gölü suyundan sıvı sabun ve kozmetik ürünleri üretiliyor! ''Hem cilde faydalı hem de saç köklerine iyi geliyor'' - 4

Markanın diğer ürünlerden farkı, ürünlerimizin tamamen Van Gölü'nün sodalı soyundan üretilmesidir. Van Gölü'nün sodalı suyu, özellikle sıvı deterjanı üretiminde saflaştırılması gerekiyor. Bazı süreçlerden geçerken bir maliyet gerektiriyor. Ama biz doğrudan bu suyu alıp kullanabiliyoruz. Böyle bir avantaj var.''

Van Gölü suyundan sıvı sabun ve kozmetik ürünleri üretiliyor! ''Hem cilde faydalı hem de saç köklerine iyi geliyor'' - 5

Proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Onat ise şu ifadeleri kullandı:

“Van Gölü suyu, kozmetik malzeme üretiminde benzersiz bir sudur. Çünkü dokunmatik malzeme üretiminde çözücü için aranan tüm özellikler Van Gölü suyunda doğal bir şekilde var. Bunun önemli birinci noktası herhangi bir ek maliyet gerektirmiyor. İkincisi ise çok doğal bir kimyasal kullanıyorsunuz. Çünkü temizlik malzemeleri veya kozmetik malzemeleri üretirken kullandığınız kimyasalların belki de yüzde 20 civarı Van Gölü'nde doğal olarak bulunuyor. Yaptığımız analizlerde bunu belirledik. 

Van Gölü suyundan sıvı sabun ve kozmetik ürünleri üretiliyor! ''Hem cilde faydalı hem de saç köklerine iyi geliyor'' - 6

Aldığımız suyu süzüyoruz ve yaklaşık 24 saat bekletiyoruz. Sonra süzüp kullanmaya başlıyoruz. Yüzde 80'in üzerinde Van Gölü suyu kullanıyoruz ve duruma göre çözücü oranı düşürüyoruz. Van Gölü suyunun özellikleri, sıvı sabunumuzda doğal olarak bulunuyor.

Van Gölü suyundan sıvı sabun ve kozmetik ürünleri üretiliyor! ''Hem cilde faydalı hem de saç köklerine iyi geliyor'' - 7

Gerek cilde olsun, gerek saç yapısına olan etkisi olsun, sabunumuzda doğal olarak bulunuyor. Herhangi bir yan etkileri ile karşılaşmadık. Bu sabunun hızlı bir şekilde bölgemize kazandırılması için gerekli çalışmaları devam ettiriyoruz. Talepler doğrultusunda, atölyemizde günlük iki ton üretim yapabiliriz.''

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