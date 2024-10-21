Van Gölü suyundan sıvı sabun ve kozmetik ürünleri üretiliyor! ''Hem cilde faydalı hem de saç köklerine iyi geliyor''

Proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Onat ise şu ifadeleri kullandı:

“Van Gölü suyu, kozmetik malzeme üretiminde benzersiz bir sudur. Çünkü dokunmatik malzeme üretiminde çözücü için aranan tüm özellikler Van Gölü suyunda doğal bir şekilde var. Bunun önemli birinci noktası herhangi bir ek maliyet gerektirmiyor. İkincisi ise çok doğal bir kimyasal kullanıyorsunuz. Çünkü temizlik malzemeleri veya kozmetik malzemeleri üretirken kullandığınız kimyasalların belki de yüzde 20 civarı Van Gölü'nde doğal olarak bulunuyor. Yaptığımız analizlerde bunu belirledik.