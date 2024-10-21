Van Gölü suyundan sıvı sabun ve kozmetik ürünleri üretiliyor! ''Hem cilde faydalı hem de saç köklerine iyi geliyor''
Bitlis Eren Üniversitesi, Van Gölü suyundan 1 buçuk yıl önce başladığı sıvı sabun üretiminde önemli mesafeler kat ederek hem seri üretime geçti hem de sabunun patentini aldı.
Üniversite bünyesine kurulan atölyede sıvı sabunun yanı sıra katı sabun ve bazı kozmetik ürünler de üretilebilecek. 1 buçuk yıl önce hayata geçirilen ‘Van Gölü suyundan sıvı sabun üretimi' projesi kapsamında üretilen sıvı sabunlar için patent alındı.