Verimli bir iş hayatı için uygulamanız gereken sabah rutini

1- İŞE ZAMANINDA GİDİN

İşe zamanında gitmek konusunda her zaman dikkatli olun. Çünkü bu zorunluluğun dışına çıktığınızda hem işverininizin gözünde olumsuz bir izlenim yaratabilir hem de günün geri kalanında verimliliğinizin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilirsiniz.