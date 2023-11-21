Verimli bir iş hayatı için uygulamanız gereken sabah rutini
Güne nasıl başladığınız günün devamı için belirleyici oluyor. Bu sebeple kendinize iyi bir sabah rutini oluşturarak günün geri kalanını daha verimli geçirebilirsiniz. İşte işe başlarken yapmanız gereken 6 şey...
1- İŞE ZAMANINDA GİDİN
İşe zamanında gitmek konusunda her zaman dikkatli olun. Çünkü bu zorunluluğun dışına çıktığınızda hem işverininizin gözünde olumsuz bir izlenim yaratabilir hem de günün geri kalanında verimliliğinizin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilirsiniz.