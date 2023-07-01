Vücudun su tutmasını engellemenin yolları

Vücudun su tutması, dolaşım sisteminde veya doku boşlukları içinde gerçekleşir. Bu da hamilelik döneminde, uzun yolculuk geçirenlerde, yatalak hastalarda ya da sıcak havalarda eller, ayaklar, ayak bilekleri ve bacaklarda şişmelere yol açabilir. Bunlar bazen kısa sürede kaybolurken bazen uzun böbrek ya da kalp hastalıklarının belirtisi olabilir. Peki vücudumuzun su tutmasını nasıl engelleriz?

Vücudun su tutmasını engellemenin yolları - 1

MAGNEZYUM TÜKETİMİNİ ARTIRIN

Magnezyum alımının artırılması, vücudunuzun su tutma kapasitesini azaltır. Bu nedenle ödem oluşumunu engellemek için magnezyum tüketimini artırın. Magnezyumun zengin olduğu yiyecekler fındık, kepekli tahıllar, bitter çikolata ve yapraklı yeşil sebzelerdir. Öte yandan magnezyumu kapsül formunda besin takviyesi olarak da kullanabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Vücudun su tutmasını engellemenin yolları - 2

B6 VİTAMİNİ ALIMINA ÖZEN GÖSTERİN

B6 vitamini açısından zengin olan muz, patates, ceviz ve et tüketebilirsiniz. Çünkü yapılan araştırmalar sonucu B6 vitaminin premenstrüel sendrom (regl öncesi şişkinlik) azalttığı kanıtlandı.

Vücudun su tutmasını engellemenin yolları - 3

İŞLENMİŞ KARBONHİDRATLARDAN UZAK DURUN

İşlenmiş karbonhidratlar, tüketildikten sonra kan şekerinin aniden yükselmesine sebep olur. Kandaki insülinin yükselmesi böbreklerin sodyum emilimini artırır. Bu da vücudun su tutmasına sebep olur.

Vücudun su tutmasını engellemenin yolları - 4

POTASYUM YÖNÜNDEN ZENGİN GIDALAR TÜKETİN

Vücuttaki hücre ve dokuların yenilenmesine sebep olan potasyum, kalp sağlığı için de yararlıdır. Ayrıca potasyum, vücuttaki sodyum miktarını düşürerek idrarı artırır. Bu sayede de vücudun su tutma kapasitesini azaltır.

Potasyum yönünden zengin olan, tüketebileceğiniz gıdalar ise muz, kayısı, pancar, brüksel lahanası, avokado...

Vücudun su tutmasını engellemenin yolları - 5

TUZU AZALTIN

Vücuttaki suyun sabit kalmasına sebep olan sodyumun kaynağı tuzun tüketimini azaltın.

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