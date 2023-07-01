Vücudun su tutmasını engellemenin yolları

POTASYUM YÖNÜNDEN ZENGİN GIDALAR TÜKETİN

Vücuttaki hücre ve dokuların yenilenmesine sebep olan potasyum, kalp sağlığı için de yararlıdır. Ayrıca potasyum, vücuttaki sodyum miktarını düşürerek idrarı artırır. Bu sayede de vücudun su tutma kapasitesini azaltır.



Potasyum yönünden zengin olan, tüketebileceğiniz gıdalar ise muz, kayısı, pancar, brüksel lahanası, avokado...