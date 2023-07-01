Vücudun su tutmasını engellemenin yolları
Vücudun su tutması, dolaşım sisteminde veya doku boşlukları içinde gerçekleşir. Bu da hamilelik döneminde, uzun yolculuk geçirenlerde, yatalak hastalarda ya da sıcak havalarda eller, ayaklar, ayak bilekleri ve bacaklarda şişmelere yol açabilir. Bunlar bazen kısa sürede kaybolurken bazen uzun böbrek ya da kalp hastalıklarının belirtisi olabilir. Peki vücudumuzun su tutmasını nasıl engelleriz?
MAGNEZYUM TÜKETİMİNİ ARTIRIN
Magnezyum alımının artırılması, vücudunuzun su tutma kapasitesini azaltır. Bu nedenle ödem oluşumunu engellemek için magnezyum tüketimini artırın. Magnezyumun zengin olduğu yiyecekler fındık, kepekli tahıllar, bitter çikolata ve yapraklı yeşil sebzelerdir. Öte yandan magnezyumu kapsül formunda besin takviyesi olarak da kullanabilirsiniz.