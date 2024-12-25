Vücut dili ele veriyor! Uzmanlar manipülatif kişilerin özelliklerini açıkladı!

Araştırma ekibi, bir sonraki aşamada, deneklerin baş ve boyun hareketlerini inceleyerek, bu duruşların fizyolojik etkilerini de ölçtü. Yapılan elektromiyografi (EMG) testleri, 'dominant' duruş olarak kabul edilen pozisyonların, belirli kasları daha fazla aktive ettiğini ve bu duruşların, kişilik özellikleriyle daha fazla örtüştüğünü gösterdi.