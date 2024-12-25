Vücut dili ele veriyor! Uzmanlar manipülatif kişilerin özelliklerini açıkladı!
Bir kişinin duruşu, yalnızca fiziksel bir özellik olmanın ötesinde, psikolojik durumunu ve kişiliğini de yansıtabilir. McGill Üniversitesi'nden psikologlar, vücut dilinin, manipülatörleri ve antisosyal kişilikleri tespit etmede önemli bir ipucu sunduğunu ortaya koydu. Yapılan beş ayrı çalışma, açık ve geniş pozisyonlarda dik duran kişilerin, manipülasyon ve güç arzusu gibi özelliklerle ilişkilendirildiğini gösterdi. Bu bulgular, 'güç pozu' olarak bilinen duruşla ilgili uzun süredir süregelen tartışmalara yeni bir boyut kazandırıyor.
McGill Üniversitesi'nden yapılan yeni bir araştırma, vücut duruşunun, antisosyal ve manipülatif kişilik özelliklerine sahip bireyleri tespit etmede etkili olabileceğini ortaya koydu.