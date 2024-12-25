Vücut dili ele veriyor! Uzmanlar manipülatif kişilerin özelliklerini açıkladı!

Bir kişinin duruşu, yalnızca fiziksel bir özellik olmanın ötesinde, psikolojik durumunu ve kişiliğini de yansıtabilir. McGill Üniversitesi'nden psikologlar, vücut dilinin, manipülatörleri ve antisosyal kişilikleri tespit etmede önemli bir ipucu sunduğunu ortaya koydu. Yapılan beş ayrı çalışma, açık ve geniş pozisyonlarda dik duran kişilerin, manipülasyon ve güç arzusu gibi özelliklerle ilişkilendirildiğini gösterdi. Bu bulgular, 'güç pozu' olarak bilinen duruşla ilgili uzun süredir süregelen tartışmalara yeni bir boyut kazandırıyor.

Vücut dili ele veriyor! Uzmanlar manipülatif kişilerin özelliklerini açıkladı! - 1

McGill Üniversitesi'nden yapılan yeni bir araştırma, vücut duruşunun, antisosyal ve manipülatif kişilik özelliklerine sahip bireyleri tespit etmede etkili olabileceğini ortaya koydu.

N-LIFE HABERLERİ

Vücut dili ele veriyor! Uzmanlar manipülatif kişilerin özelliklerini açıkladı! - 2

Yapılan araştırmalar, dik duruşların, antisosyal ve manipülatif kişilik özellikleriyle bağlantılı olduğunu gösterdi.

Psikologlar, 608 kişiyi inceledikleri çalışmalarda, dik duran bireyler, sosyal baskınlık, psikopati ve düşük empati gibi özelliklerle daha yüksek oranda ilişkilendirildi. 

Vücut dili ele veriyor! Uzmanlar manipülatif kişilerin özelliklerini açıkladı! - 3

Araştırmacılar, güç pozu olarak bilinen bacakların açık, göğsün dışarı doğru uzatılmış duruşun, sosyal baskınlıkla ilişkilendirildiğini gözlemlediler.

Bu duruşun, bireylerin çevrelerine yönelik korkutma amacıyla bilinçsizce kullanıldığını düşündüler. Ayrıca, güç duruşunu benimseyen kişilerin, narsisizm, manipülasyon ve saldırganlık gibi özellikler sergileyebileceği ortaya çıktı.

Vücut dili ele veriyor! Uzmanlar manipülatif kişilerin özelliklerini açıkladı! - 4

Araştırma ekibi, bir sonraki aşamada, deneklerin baş ve boyun hareketlerini inceleyerek, bu duruşların fizyolojik etkilerini de ölçtü. Yapılan elektromiyografi (EMG) testleri, 'dominant' duruş olarak kabul edilen pozisyonların, belirli kasları daha fazla aktive ettiğini ve bu duruşların, kişilik özellikleriyle daha fazla örtüştüğünü gösterdi.

Vücut dili ele veriyor! Uzmanlar manipülatif kişilerin özelliklerini açıkladı! - 5

Araştırmacılar, bulgularının vücut duruşu ile kişilik arasında bir korelasyon sunduğunu kabul etse de, nedensellik hakkında kesin çıkarımlar yapmanın zor olduğunu vurguladı.

İnsanların dik durmalarının kişiliklerini değiştirebileceğini göz ardı etmemeleri gerektiği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, vücut dilini manipülatif amaçlarla kullanan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. 

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