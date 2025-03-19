Yalnızlık salgınıyla başa çıkmanın 6 yolu

Farkındalığınızı geliştirin: Telefonunuzu sürekli yanınızda taşımayın. Onunla tuvalete ve mutfağa gitmek yerine, daha bilinçli şekilde kullanmaya özen gösterin.

Ekran süresini sosyal zamana dönüştürün: Tek başınıza video oyunları oynamak, zamanla yalnızlığa olan alışkanlığınızı artırabilir. Bu durumdan korunmak için oyun gibi dijital aktiviteleri, bir grupla ya da arkadaşınızla birlikte yapmayı deneyin.

Teknolojik cihazların sizi yönetmesine izin vermeyin: Yemek saatlerinde telefon, bilgisayar ve televizyonlardan uzak durmaya çalışın. Aile üyeleriyle sohbet etmeyi, yemek yerken rutin haline getirin.