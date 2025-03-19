Yalnızlık salgınıyla başa çıkmanın 6 yolu

Pandemi döneminde artan dijital alışkanlıklar, bireylerin sosyal becerilerini olumsuz yönde etkiledi. Bu durumu 'yalnızlık salgını' olarak tanımlayan ünlü psikolog Pamela Rutledge, daha az yalnız hissetmek için edinilmesi gereken bazı basit alışkanlıkları Psychology Today'e anlattı.

Yalnızlık salgınıyla başa çıkmanın 6 yolu - 1

2020 yılının başlarında dünyayı sarsan pandemi, yüz yüze sosyal deneyimlerin azalmasına yol açtı. Instagram, X, TikTok ve YouTube gibi platformlar, her ne kadar bireyselleşmenin tek kaynağı olmasa da, iletişimlerin daha yüzeysel bir zeminde ilerlemesini hızlandırdı.

Psychology Today'e konuşan psikolog Pamela Rutledge, yalnızlığın olumsuz etkilerinden korunmanın bazı yollarını paylaştı:

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Yalnızlık salgınıyla başa çıkmanın 6 yolu - 2

Farkındalığınızı geliştirin: Telefonunuzu sürekli yanınızda taşımayın. Onunla tuvalete ve mutfağa gitmek yerine, daha bilinçli şekilde kullanmaya özen gösterin. 

Ekran süresini sosyal zamana dönüştürün: Tek başınıza video oyunları oynamak, zamanla yalnızlığa olan alışkanlığınızı artırabilir. Bu durumdan korunmak için oyun gibi dijital aktiviteleri, bir grupla ya da arkadaşınızla birlikte yapmayı deneyin. 

Teknolojik cihazların sizi yönetmesine izin vermeyin: Yemek saatlerinde telefon, bilgisayar ve televizyonlardan uzak durmaya çalışın. Aile üyeleriyle sohbet etmeyi, yemek yerken rutin haline getirin. 

Yalnızlık salgınıyla başa çıkmanın 6 yolu - 3

Plan yapın: Sıkıldığınızda telefona sarılmamak için günün başında bir 'yapılacaklar listesi' düzenleyin.

Gerçek iletişimlere öncelik verin: Boş zamanlarınızda rastgele video kaydırmaktansa, bir arkadaşınızı arayıp sevdiklerinizle iletişim kurun.

Telefonda bazı düzenlemeler yapın: Eğer ekran sürenizin uzun olmasından şikayetçiyseniz, gereksiz bildirimleri devre dışı bırakmayı deneyin.

Yalnızlık salgınıyla başa çıkmanın 6 yolu - 4

Dijitalleşme, elbette yalnızlığa neden olan tek faktör değildir ancak teknolojinin üzerimizdeki hakimiyetini azaltmak, sosyal becerilerimizin gelişmesine katkı sağlayabilir. Bu durum, zamanla ruh sağlığımız için de olumlu sonuçlar doğuracaktır.

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