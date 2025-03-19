Yalnızlık salgınıyla başa çıkmanın 6 yolu
Pandemi döneminde artan dijital alışkanlıklar, bireylerin sosyal becerilerini olumsuz yönde etkiledi. Bu durumu 'yalnızlık salgını' olarak tanımlayan ünlü psikolog Pamela Rutledge, daha az yalnız hissetmek için edinilmesi gereken bazı basit alışkanlıkları Psychology Today'e anlattı.
2020 yılının başlarında dünyayı sarsan pandemi, yüz yüze sosyal deneyimlerin azalmasına yol açtı. Instagram, X, TikTok ve YouTube gibi platformlar, her ne kadar bireyselleşmenin tek kaynağı olmasa da, iletişimlerin daha yüzeysel bir zeminde ilerlemesini hızlandırdı.
Psychology Today'e konuşan psikolog Pamela Rutledge, yalnızlığın olumsuz etkilerinden korunmanın bazı yollarını paylaştı: