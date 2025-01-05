Yapay zeka oluşturdu, sosyal medyada gündem oldu: En kötü ünlü çiftler!

Sosyal medyada viral olan ve yapay zekanın sıra dışı kullanımını gözler önüne seren bir video, izleyenleri hem güldürdü hem de ürküttü. 3 Ocak’ta Twitter’da paylaşılan klipte, yapay zekanın oluşturduğu en tuhaf ünlü eşleşmeleri yer aldı. Kısa sürede milyonlarca izlenen video, yapay zekanın insanlık için olası tehlikelerine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Yapay zeka oluşturdu, sosyal medyada gündem oldu: En kötü ünlü çiftler! - 1

Sosyal medyada viral olan bir video, yapay zekanın ünlüleri eşleştirerek ortaya çıkardığı tuhaf sonuçlarla izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.

N-LIFE HABERLERİ

Yapay zeka oluşturdu, sosyal medyada gündem oldu: En kötü ünlü çiftler! - 2

Videoda Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Taylor Swift, çevre aktivisti Greta Thunberg ile Rusya lideri Vladimir Putin eşleşmesi gibi absürt kombinasyonlar dikkat çekiyor.

Yapay zeka oluşturdu, sosyal medyada gündem oldu: En kötü ünlü çiftler! - 3

En çok konuşulanlardan biri de Papa Francis ile Kim Kardashian’ın bir araya geldiği eşleşme oldu.

Yapay zeka oluşturdu, sosyal medyada gündem oldu: En kötü ünlü çiftler! - 4

Paylaşım kullanıcılar arasında hızla yayıldı ve farklı tepkilere yol açtı.

Yapay zeka oluşturdu, sosyal medyada gündem oldu: En kötü ünlü çiftler! - 5

Her ne kadar eğlenceli olsa da bu tür içerikler, yapay zekanın insanlık için olası tehlikelerine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Google’da çalışan bilişsel psikolog Dr. Geoffrey Hinton, yakın zamanda BBC Radio 4’e verdiği demeçte, yapay zekanın insanlardan daha zeki hale gelmesinin yakında bir gerçek olabileceğini söyledi.

Yapay zeka oluşturdu, sosyal medyada gündem oldu: En kötü ünlü çiftler! - 6

Hinton, "Daha önce bizden daha zeki bir şeyle baş etmek zorunda kalmadık. Böyle bir durumu kontrol etmek mümkün olmayabilir," diyerek uyardı.

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