Yapay zeka oluşturdu, sosyal medyada gündem oldu: En kötü ünlü çiftler!
Sosyal medyada viral olan ve yapay zekanın sıra dışı kullanımını gözler önüne seren bir video, izleyenleri hem güldürdü hem de ürküttü. 3 Ocak’ta Twitter’da paylaşılan klipte, yapay zekanın oluşturduğu en tuhaf ünlü eşleşmeleri yer aldı. Kısa sürede milyonlarca izlenen video, yapay zekanın insanlık için olası tehlikelerine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Sosyal medyada viral olan bir video, yapay zekanın ünlüleri eşleştirerek ortaya çıkardığı tuhaf sonuçlarla izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.