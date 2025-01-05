Yapay zeka oluşturdu, sosyal medyada gündem oldu: En kötü ünlü çiftler!

Her ne kadar eğlenceli olsa da bu tür içerikler, yapay zekanın insanlık için olası tehlikelerine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Google’da çalışan bilişsel psikolog Dr. Geoffrey Hinton, yakın zamanda BBC Radio 4’e verdiği demeçte, yapay zekanın insanlardan daha zeki hale gelmesinin yakında bir gerçek olabileceğini söyledi.