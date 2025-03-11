Yarım asırlık dükkanda kolonya dolumu yapıyor: Bu mesleğin bir maneviyatı var
Nevşehir’de babasından kalan yarım asırlık dükkanda kolonyacılık mesleği sürdüren Murat Akkoç, 55 yıllık maziye sahip kolonyaları, nostaljik koku seven müşterileri için özenle hazırlıyor.
1970 yılında babaları tarafından açılan kolonya dükkânının 55 yıldır aynı yerde müşterilerine hizmet verdiğini söyleyen Murat Akkoç, "Pandemi döneminde kolonyaya olan talebin oldukça arttığını, sonrasında ilginin biraz azaldığını görsek de, artık yaşlısı genci herkesin çantasında hijyen amaçlı bulundurulan bir ürün haline geldi" dedi.