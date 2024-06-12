Yas tutan birine asla söylememeniz gereken 5 şey

Sevdiğiniz birini kaybetmek, bir insanın tüm hayatını etkiler. Böyle durumlarda değer verdiğiniz birine yardım etmek istemeniz oldukça doğaldır. Ancak onu teselli etmeye çalışırken söylediğiniz bazı sözler, karşı tarafı rahatlatmaktan ziyade duygusal zarara neden olur. İşte bu durumda asla kurmamanız gereken cümleler...

Yas tutan birine asla söylememeniz gereken 5 şey - 1

"NASIL HİSSETTİĞİNİ BİLİYORUM"

Bu deneyim yalnızca o kaybı yaşayan kişiyle alakalıdır. Bu sebeple yas tutan yakınınıza bu tarz cümleler kurmamaya özen gösterin.

N-LIFE HABERLERİ

Yas tutan birine asla söylememeniz gereken 5 şey - 2

"ZAMANLA GEÇER"

Zaman acıyı azaltmaz. Ancak kayıp yaşayan kişiler zamanla ölümü kabullenince bununla yaşamaya alışırlar.

Yas tutan birine asla söylememeniz gereken 5 şey - 3

"BAŞKALARININ DURUMU DAHA KÖTÜYDÜ"

İnsanların başkalarının acılarını önemsizleştirme ve sonra onları başkalarının acısıyla kıyaslaması doğru değildir. Çünkü kederli biri böyle hikayeleri duyarak teselli bulamaz.

Yas tutan birine asla söylememeniz gereken 5 şey - 4

"BÖYLE OLMASI GEREKİYORMUŞ"

Yas tutan birinin yaşadığı kaybı tasvir etmeye ihtiyacı yoktur. O yüzden "Kurtuldu, hayırlısı buymuş, vadesi dolmuş, Yaradan'ın takdiri" gibi cümleler kurmak yerine yanında olduğunuzu hissettirin.

Yas tutan birine asla söylememeniz gereken 5 şey - 5

TAVSİYE VERMEYİN 

Tavsiye vermek yerine yas tutan kişiye kaybının, acısının ne kadar büyük olduğunu anladığınızı hissettirin.

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