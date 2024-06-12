Yas tutan birine asla söylememeniz gereken 5 şey
Sevdiğiniz birini kaybetmek, bir insanın tüm hayatını etkiler. Böyle durumlarda değer verdiğiniz birine yardım etmek istemeniz oldukça doğaldır. Ancak onu teselli etmeye çalışırken söylediğiniz bazı sözler, karşı tarafı rahatlatmaktan ziyade duygusal zarara neden olur. İşte bu durumda asla kurmamanız gereken cümleler...
"NASIL HİSSETTİĞİNİ BİLİYORUM"
Bu deneyim yalnızca o kaybı yaşayan kişiyle alakalıdır. Bu sebeple yas tutan yakınınıza bu tarz cümleler kurmamaya özen gösterin.