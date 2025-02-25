Yastık olmadan uyumak omurganız için iyi mi kötü mü?
Hiç yastık olmadan uyumanın iyi olup olmadığını merak ettiniz mi? Yastıksız uyku, bireylerin başlarının altına yastık koymadan dinlendikleri bir uyku pozisyonudur. Alışılmadık görünebilir, ancak bu uyku stilinin hem avantajları hem de dezavantajları vardır. Peki, yastık olmadan uyumak omurganız için iyi mi kötü mü?
Yastık olmadan uyumanın faydaları arasında mide üstü uyuyanlar için daha iyi omurga hizalaması, boyun ve sırt ağrısının azalması ve duruşun iyileşmesi yer alır. Ancak yan yatanlar destek olmadan boyun ve omuz gerginliği yaşayabilir. Geçiş ipuçları arasında önce daha ince bir yastık, sert bir şilte veya küçük bir rulo havlu kullanmak yer alır. Kişiselleştirilmiş rehberlik için uzman tavsiyesi alın.