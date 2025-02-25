Yastık olmadan uyumak omurganız için iyi mi kötü mü?

YASTIK OLMADAN UYUMANIN ZARARLARI

Boyun ve omuz gerginliği: Yan yatanlar, başlarının omurgayla hizalı kalması için desteğe ihtiyaç duyması nedeniyle yastık olmadan gerginlik yaşayabilirler. Destek eksikliği boyun ve omuzlarda sertlik veya ağrıya neden olabilir. Bu nedenle, kişi yoğun boyun ve omuz ağrısıyla uyanır.



Herkes için önerilmez: Raporlara göre, mide üstü yatanlar yastıksız uyumaktan fayda görürken, sırt üstü ve yan yatanlar uygun omurga hizalamasını korumak için bir miktar desteğe ihtiyaç duyacaktır. Uzmanla görüşüp buna göre yastık kullanmak veya kullanmaktan kaçınmak daha iyidir. Ancak, yastık nedeniyle çok fazla yükselme omurga için iyi değildir. Uzmanın sizin için en iyi seçeneğin ne olduğuna karar vermesine izin verin ve talimatları buna göre takip etmelisiniz.





