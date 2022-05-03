Yeni araştırma: Yalnızların işsiz kalma olasılığı daha yüksek

Exeter Üniversitesi'nden araştırmacı Nia Morrish ise şu yorumu yaptı:

"Azalan yalnızlık işsizliği azaltabilir ve istihdam yalnızlığı hafifletebilir; bu da sağlık ve yaşam kalitesi dahil olmak üzere diğer faktörlerle olumlu yönde ilişki kurabilir."

"Bu nedenle, işverenlerden ve hükümetten de ek destek alarak, sağlık ve esenliği geliştirmek için yalnızlığa özellikle dikkat gösterilmelidir."

"Araştırmamız büyük ölçüde pandemi öncesinde yürütüldü ancak bu konunun daha da acil hale gelmiş olabileceğinden şüpheleniyoruz; daha fazla kişi evden çalışıyor ve muhtemelen Covid'le ilgili endişeler nedeniyle tecrit yaşıyor."