Yeni bir 'elbise rengi' tartışması mı doğuyor? Ojeler mavi mi beyaz mı?

Geçtiğimiz yıllarda bu elbisenin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan isimli kullanıcı, fotoğrafın altına “Lütfen yardım edin. Bu elbisenin rengi beyaz-altın mı, mavi-siyah mı? Ben ve arkadaşlarım bir türlü karar veremiyoruz ve kafayı yemek üzereyiz” notunu düşmüş, bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada bir çılgınlığa yol açmıştı.
Söz konusu fotoğrafın bu denli konuşulmasının sebebi ise oldukça ilginç. Tıpkı McNeill’in düştüğü not gibi bir grup insan fotoğrafa bakar bakmaz elbiseyi “altın-beyaz” olarak görürken, diğer grup “mavi-siyah” olarak görüyordu.
Benzer bir tartışma ise bir sosyal medya kullanıcısının manikürlü tırnaklarını paylaşmasıyla yeniden alevlendi.
Facebook’ta takipçilerine hangi oje rengi daha çok sevdiklerini soran Rus kadın, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kullanıcılar ojenin mavi mi yoksa beyaz mı olduğu üzerine konuşmaya başladı. 2015 yılında viral olan ‘elbise’ tartışmasını andıran bu durumun, bir tür illüzyondan ve filtreden kaynaklandığı düşünüldü.
Peki oje gerçekte ne renkti?
Mavi mi yoksa beyaz mı olduğuna karar verilemeyen tırnakların renginin açık mavi olduğu ortaya çıktı.