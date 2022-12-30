Yeni bir 'elbise rengi' tartışması mı doğuyor? Ojeler mavi mi beyaz mı?

ELBİSENİN RENGİ TARTIŞMA YARATTI

Geçtiğimiz yıllarda bu elbisenin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan isimli kullanıcı, fotoğrafın altına “Lütfen yardım edin. Bu elbisenin rengi beyaz-altın mı, mavi-siyah mı? Ben ve arkadaşlarım bir türlü karar veremiyoruz ve kafayı yemek üzereyiz” notunu düşmüş, bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada bir çılgınlığa yol açmıştı.

Söz konusu fotoğrafın bu denli konuşulmasının sebebi ise oldukça ilginç. Tıpkı McNeill’in düştüğü not gibi bir grup insan fotoğrafa bakar bakmaz elbiseyi “altın-beyaz” olarak görürken, diğer grup “mavi-siyah” olarak görüyordu.