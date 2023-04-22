Yeni evlenenlerden en önemli düğün planı tüyoları

Düğün mekanından, gelinliğe fotoğrafçıdan, balayına kadar düğünle ilgili her şeyi kapsayan bir süreç olan düğün hazırlığı, çiftlerin en stresli olduğu dönem haline geliyor. Bu sürecin doğru yönetilmesi, doğru planlamadan geçiyor. İşte yeni evlenenlerden tüyolar...

Yeni evlenenlerden en önemli düğün planı tüyoları - 1

BÜTÇE TABLOSU

Öncelikle her bir maliyeti kaleme aldığınız bir tablo oluşturun. Böylece her adımda bütçeyi görebilecek ve gerekli durumlarda az harcama yapmanıza katkı sağlayacaktır.

N-LIFE HABERLERİ

Yeni evlenenlerden en önemli düğün planı tüyoları - 2

GELİNLİK

Sadece birkaç saat giyeceğiniz gelinliğe yüksek ücretler ödemek yerine varsa bir aile büyüğünüzün gelinliğini kullanabilirsiniz.

Ya da satın almak yerine kiralık gelinlik tercih edebilirsiniz.

Yeni evlenenlerden en önemli düğün planı tüyoları - 3

GÖREV PAYLAŞIMI

Özel gününüzü planlamak bir kişiye bırakılmamalıdır. Çiftlerin arasında görev paylaşımı yapması hem yorgunluğu azaltacak hem de süreci hızlandıracaktır.

Yeni evlenenlerden en önemli düğün planı tüyoları - 4

HAFTANIN BİR GÜNÜNÜ SEÇİN

Hayatınızın en önemli günlerinden biri olan düğününüzü planlarken, günlük yaşamınızı da geri plana atmayın. Bu nedenle planlama işi için haftada bir günü ayırın.

Yeni evlenenlerden en önemli düğün planı tüyoları - 5

DÜĞÜN GÜNÜ İÇİN GÖREV DAĞILIMI

Günün gidişatını not edebilecek iyi bir arkadaş veya aile üyesi seçin. Büyük bir düğün yapıyorsanız birden fazla seçin.

Bu sayede organizasyonda çıkabilecek sıkıntılar minimuma inecek, siz de stres yaşamayacaksınız.

Yeni evlenenlerden en önemli düğün planı tüyoları - 6

DEKORASYON

Dekorasyon için kullanmak istediğiniz herhangi bir şey için (çiçek, şamdan vs.) toplu alım yapmak ve bunu kendizin planlaması maliyeti düşürmenize katkı sağlayacaktır.

Yeni evlenenlerden en önemli düğün planı tüyoları - 7

MEKAN AYDINLATMASI

Düğün mekanınızda aydınlatma düzeneğini mutlaka kontrol edin. Eğer ışık yeterli değilse aydınlatmaya yatırım yapmak, günün genel tasarımı ve ambiyansı için çok büyük bir fark yaratacaktır.

Yeni evlenenlerden en önemli düğün planı tüyoları - 8

FOTOĞRAF

Anılar önemlidir ve özel gününüzün bir kaydını tuttuğunuzdan emin olmak isteyeceksiniz. Bu sebeple bu konuda iyi bir araştırma yaparak istediğiniz doğrultuda bir fotoğrafçı bulmalısınız.

Yeni evlenenlerden en önemli düğün planı tüyoları - 9

Ayrıca konukların düğün gününüze ait fotoğraflarını ve videolarını sizinle kolayca paylaşabilecekleri bir yer düzenleyin (bir Instagram hashtag'i, Dropbox veya Google fotoğraf albümü gibi).

Yeni evlenenlerden en önemli düğün planı tüyoları - 10

DAVETİYE

Kağıt davetiyeler yerine e-davetiye kullanmak maliyeti azaltmanıza yardımcı olacaktır. Hem de davetiye ulaştırmak için zaman kaybı yaşamanıza engel olur.

Yeni evlenenlerden en önemli düğün planı tüyoları - 11

YEMEK

Eğer yemekli bir düğün yapıyorsanız klasik sıcak yemek servisi yerine kokteyl organizasyonu yapabilirsiniz.

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