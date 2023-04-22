Yeni evlenenlerden en önemli düğün planı tüyoları

Öncelikle her bir maliyeti kaleme aldığınız bir tablo oluşturun. Böylece her adımda bütçeyi görebilecek ve gerekli durumlarda az harcama yapmanıza katkı sağlayacaktır.
Sadece birkaç saat giyeceğiniz gelinliğe yüksek ücretler ödemek yerine varsa bir aile büyüğünüzün gelinliğini kullanabilirsiniz.
Ya da satın almak yerine kiralık gelinlik tercih edebilirsiniz.
Özel gününüzü planlamak bir kişiye bırakılmamalıdır. Çiftlerin arasında görev paylaşımı yapması hem yorgunluğu azaltacak hem de süreci hızlandıracaktır.
Hayatınızın en önemli günlerinden biri olan düğününüzü planlarken, günlük yaşamınızı da geri plana atmayın. Bu nedenle planlama işi için haftada bir günü ayırın.
Günün gidişatını not edebilecek iyi bir arkadaş veya aile üyesi seçin. Büyük bir düğün yapıyorsanız birden fazla seçin.
Bu sayede organizasyonda çıkabilecek sıkıntılar minimuma inecek, siz de stres yaşamayacaksınız.
Dekorasyon için kullanmak istediğiniz herhangi bir şey için (çiçek, şamdan vs.) toplu alım yapmak ve bunu kendizin planlaması maliyeti düşürmenize katkı sağlayacaktır.
Düğün mekanınızda aydınlatma düzeneğini mutlaka kontrol edin. Eğer ışık yeterli değilse aydınlatmaya yatırım yapmak, günün genel tasarımı ve ambiyansı için çok büyük bir fark yaratacaktır.
Anılar önemlidir ve özel gününüzün bir kaydını tuttuğunuzdan emin olmak isteyeceksiniz. Bu sebeple bu konuda iyi bir araştırma yaparak istediğiniz doğrultuda bir fotoğrafçı bulmalısınız.
Ayrıca konukların düğün gününüze ait fotoğraflarını ve videolarını sizinle kolayca paylaşabilecekleri bir yer düzenleyin (bir Instagram hashtag'i, Dropbox veya Google fotoğraf albümü gibi).
Kağıt davetiyeler yerine e-davetiye kullanmak maliyeti azaltmanıza yardımcı olacaktır. Hem de davetiye ulaştırmak için zaman kaybı yaşamanıza engel olur.
Eğer yemekli bir düğün yapıyorsanız klasik sıcak yemek servisi yerine kokteyl organizasyonu yapabilirsiniz.