Yeni salgın kapıda: Belirtileri grip ve soğuk algınlığıyla karıştırılıyor, 2025'te yayılımı artabilir
Son dönemlerde tüm dünyada yayılımı artan kombo virüsün belirtileri, genellikle soğuk algınlığıyla karıştırılıyor. Kombo virüs, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla mücadele gücünü azaltırken, hastalık kendisini daha çok göğüs ağrısı, nefes darlığı ve halsizlik gibi semptomlarla ele veriyor.
Kombo virüs, genellikle birden fazla virüsün aynı anda bir organizmayı enfekte etmesi durumunu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu tür enfeksiyonlar, iki veya daha fazla farklı virüsün, vücudu aynı anda enfekte etmesiyle ortaya çıkar.