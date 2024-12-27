Yeni salgın kapıda: Belirtileri grip ve soğuk algınlığıyla karıştırılıyor, 2025'te yayılımı artabilir

Kombo virüs, tıp dünyasında daha çok superinfection veya coinfection terimleriyle açıklanır. Her iki virüs bir arada vücutta etkili olduğunda, bu durum, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla mücadelede daha fazla zorlanmasına yol açabilir. Bu enfeksiyonlar, zaman zaman karmaşık semptomlara neden olarak doğru tedavi yöntemlerinin belirlenmesini zorlaştırır.