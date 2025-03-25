Yeni uyku trendi: Uyurken ağız bantlamak doğru mu?
Uyku sırasında burun solunumunu teşvik etmeyi amaçlayan ağız bantlama, bilimsel olarak kanıtlı faydaları olmamasına rağmen son günlerde popüler hale geld. Horlamayı, kötü nefesi ve yorgunluğu azaltabilir. Ancak yan etkiler ve güvenlik endişeleri, özellikle uyku bozukluğu olanlar için denemeden önce bir doktora danışmayı önermektedir.
İnsanların burun solunumunu teşvik etmek için yatmadan önce ağızlarını bantladıkları yeni bir uyku tedavisi trendi olan ağız bantlama, faydalarını destekleyen sınırlı bilimsel kanıta rağmen popülerlik kazanmaktadır.
Bazı uygulayıcılar horlama ve kötü nefes gibi sorunlara yardımcı olduğunu iddia etse de, yalnızca birkaç küçük çalışma etkinliğini incelemiştir ve faydalarının çoğu anekdottur. Ağız bantlamanın gerçekten işe yarayıp yaramadığını ve insanların bu uygulamayı neden takip ettiğini öğrenelim.