Yeni uyku trendi: Uyurken ağız bantlamak doğru mu?

AĞIZ BANDININ FAYDALARI

Ağız bandı için en önemli kanıt, hafif obstrüktif uyku apnesi olan kişilere odaklanan MDPI Healthcare tarafından yapılan bir çalışmadan geliyor.

Araştırmacılar, bunun birçok hastada nefes alma bozukluklarını önlediğini buldu.

Gözenekli bir ağız bandı takmak, katılımcıların burunlarından nefes almalarına, damak ve dil pozisyonunu değiştirmelerine neden oldu ve bu da horlamayı önemli ölçüde azalttı.

Ağız bandının savunucuları, yorgunluk ve konsantrasyon sorunları dahil olmak üzere çeşitli sorunları çözmeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Ağız bandı, kötü nefes ve gece susuzluğuyla uğraşanlar için de faydalı olabilir.

Kullanıcılar tarafından ağız kuruluğu, çürükler, diş eti hastalığı ve azalmış bilişsel yetenek gibi ağız solunumuyla ilişkili olumsuz etkileri azaltabileceği iddia ediliyor.