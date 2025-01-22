Yeni yıl hedefi: Bu yıl ertelemeyi bırakmaya var mısınız?
Yeni yılda yeni başlangıçlar yapmak ve fırsatları değerlendirmek için ertelemeyi bir kenara bırakın. Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal, ertelemenin başlıca nedenlerini ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.
Yeni bir yıl demek, taze başlangıçlar ve yeni hedefler için yepyeni bir fırsat demek! Bu enerjiyle sene başında harika planlar yaparız, ama yıl sonuna geldiğimizde bir bakarız ki birçok hedef hâlâ “yapılacaklar” listemizde bekliyor. Peki neden? İşte yanıt basit: Ertelemek.