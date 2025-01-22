Yeni yıl hedefi: Bu yıl ertelemeyi bırakmaya var mısınız?

ERTELEME NEDİR?

Ertelemek, bir işi yapmayı ya da bitirmeyi sürekli olarak geciktirme halidir. Araştırmalar, bu alışkanlığın yalnızca davranışlarımızla değil, duygusal ve bilişsel faktörlerle de ilişkili olduğunu gösteriyor. Yani ertelemek, sadece "tembellik" değil, derinlerde başka nedenler de var.



