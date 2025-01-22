Yeni yıl hedefi: Bu yıl ertelemeyi bırakmaya var mısınız?

Yeni yılda yeni başlangıçlar yapmak ve fırsatları değerlendirmek için ertelemeyi bir kenara bırakın. Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal, ertelemenin başlıca nedenlerini ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.

Yeni yıl hedefi: Bu yıl ertelemeyi bırakmaya var mısınız? - 1

Yeni bir yıl demek, taze başlangıçlar ve yeni hedefler için yepyeni bir fırsat demek! Bu enerjiyle sene başında harika planlar yaparız, ama yıl sonuna geldiğimizde bir bakarız ki birçok hedef hâlâ “yapılacaklar” listemizde bekliyor. Peki neden? İşte yanıt basit: Ertelemek.

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Yeni yıl hedefi: Bu yıl ertelemeyi bırakmaya var mısınız? - 2

ERTELEME NEDİR?

Ertelemek, bir işi yapmayı ya da bitirmeyi sürekli olarak geciktirme halidir. Araştırmalar, bu alışkanlığın yalnızca davranışlarımızla değil, duygusal ve bilişsel faktörlerle de ilişkili olduğunu gösteriyor. Yani ertelemek, sadece "tembellik" değil, derinlerde başka nedenler de var.

Yeni yıl hedefi: Bu yıl ertelemeyi bırakmaya var mısınız? - 3

ERTELEMENİN BAŞLICA NEDENLERİ

Hedeflerin Zorluklarını Hafife Almak: Başlangıçta kolay gibi görünen işler zorlaşınca motivasyon çabuk kaybolabilir.

Motivasyon Eksikliği: Kendinizi o işe hazır hissetmiyorsanız ya da yeterince istekli değilseniz, erteleme davranışı kaçınılmazdır.

Depresyon ve Stres: Ruh haliniz düşükken işler gözünüzde daha da büyüyebilir.

Yeni yıl hedefi: Bu yıl ertelemeyi bırakmaya var mısınız? - 4

Mükemmeliyetçilik: "Ya tam yaparım ya hiç yapmam!" mottosuyla hareket edenler, işler kusursuz olmayacaksa başlamayı bile erteleyebilir.

Başarısızlık Korkusu: "Ya başarısız olursam?" korkusuyla sorumluluklardan kaçmak da oldukça yaygındır.

Sosyal Kaygı: Onaylanma ihtiyacı hissettiğinizde, yanlış yapma korkusuyla işleri erteleyebilirsiniz.
Kendine Fazla Eleştirel Yaklaşmak: Sürekli kendi hatalarını aramak, harekete geçmeyi zorlaştırır.
Dikkat Eksikliği ve Gerçekçi Olmayan Hedefler: Planlarınız hayatın gerçekleriyle uyumlu değilse, ertelemek kaçınılmaz olur.

Yeni yıl hedefi: Bu yıl ertelemeyi bırakmaya var mısınız? - 5

ERTELEMENİN HAYATIMIZA ETKİLERİ

Ertelemenin kısa vadede rahatlama sağladığı doğru, ama uzun vadede bizi şu sorunlarla yüz yüze bırakıyor:

•Performans düşüşü,
•Sürekli stres
•İş ve sosyal hayatın aksaması,
•Uykusuzluk, pişmanlık ve kaygı,
•Negatif sonuçlardan kaçınmak yerine daha fazla birikmesi,
•"Keşke daha önce başlasaydım!" cümleleriyle dolu bir zihin.

Yeni yıl hedefi: Bu yıl ertelemeyi bırakmaya var mısınız? - 6

PEKİ, BU YIL ERTELEMEYİ BIRAKMAYA VAR MISINIZ?

Ertelemeyi bırakmanın ilk adımı, sorunun neden kaynaklandığını fark etmek. Kendinize karşı dürüst olun ve hedeflerinizi küçük, ulaşılabilir parçalara ayırarak ilerlemeye çalışın.

Eğer tek başınıza bu döngüyü kırmakta zorlanıyorsanız, bir uzmandan destek almak, hayatınızı kolaylaştırabilir. Ertelemenin altında yatan sebebi bulmak davranışınızı değiştirmenizin ilk adımı olacaktır.

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