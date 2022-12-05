Yeni yılda almanız gereken yeni kararlar (En popüler yeni yıl kararları)

Daha az para harcayın
İhtiyaçlarınızı bu sene bir kez daha gözden geçirin, gereksiz masraftan kaçının.
Kişisel bakıma daha çok zaman ayırın
Yeni yıla kendinizi severek başlayın. Sadece özel günlerde değil, günlük hayatınızda da kişisel bakımınızı ihmal etmeyin.
Yeni arkadaşlar edinin
Halihazırdaki arkadaşlarınızı çok sevdiğinize eminiz ama hayatınıza giren yeni insanlar beklemediğiniz şekillerde hayatınıza dokunabilir.
Sevdiklerinizle daha çok vakit geçirin
Yoğun iş hayatı ve sorumluluklarınız sosyal hayatınızı kısıtlamış olabilir ama gelecek yıl ailenizle ve arkadaşlarınızla daha çok zaman geçirmeye çalışın.
Seyahate çıkın
Pandemi koşulları ve artan maddi zorluklar seyahat etmeyi zorlaştırmış olabilir ama aynı uzak şehirdeki bir arkadaşınızı ziyaret etmek bile size iyi gelecektir.
Sağlıklı beslenin
Daha düzenli ve sağlıklı bir beslenme şekline geçmeyi her ay, belki de her gün düşünüyor olabilirsiniz, bu yıl bunu gerçekleştirmek için elinizden geleni yapın.
Sigarayı bırakın
Uzun yıllardır sigara içiyor olabilirsiniz ve artık bırakma fikri bile aklınıza gelmiyor olabilir ama hiçbir şey için geç değil unutmayın!
Spora başlamak
Fazla kilolarınızdan kurtulmak veya yeterince fit bile olsanız sıkı bir vücuda sahip olmak istiyorsunuz, o zaman 2023 sizin yılınız olsun. Hadi spora!
Hayır demeyi öğrenin!
Başkalarını memnun etmek ve kırmamak için her şeye evet dediğiniz günler geride kaldı. Hayır demekten bu sene kaçınmayın!
Daha çok kitap okuyun
Bu sene devamlı herkesin konuştuğu o popüler dizilere sarmış olabilirsiniz. Akıllı telefonlardan ve televizyondan biraz uzak durun ve kendinizi kitapların dünyasına bırakın.
Sosyalleşin
2023 yılında evde oturmak yok! Sevdiklerinizle daha çok vakit geçirin. Etkinliklere gidin, yemeğe çıkın, dans edin...
Stresinizi yönetmeyi öğrenin
Hayat kimi zaman çok yorucu ve stres verici olabiliyor. Uzun süre bastırılan kaygı ve stres ise hayat kalitenizi olumsuz etkileyebilir.
Aşık olmak
Hayal kırıklıklarınızı geçmişte bırakın, yeni aşklara yelken açın. Belki de hayatınızın aşkı bu sene karşısınıza çıkacak.
Ertelemeyi bırakın
"Bugünün işini yarına bırama" sözü gelecek yıl hayat mottonuz olsun. Ertelediğiniz her şeyi birer birere hayata geçirin.
Ailenizle daha çok vakit geçirin
İş ve sosyal yaşantınız, kimi zaman ailenizi ihmal etmenize neden oldu. Bu sene bunu değiştirmek ve onlarla daha çok vakit geçimek için harika bir fırsat.