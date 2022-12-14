Yeni araştırma: Gençler daha fazla hastalık izni alıyor

Ancak gençler bu konuda daha cesur. Çalışanların üçte biri (yüzde 32) izin istemekten rahatsız olmuyor veya yüzde 36’sı hastalandıklarını hissettikleri anda bildiriyor. Araştırmada, Milenyum ve Z kuşağının hastayken çalışma oranlarının diğer yaş gruplarına göre çok daha düşük olduğu görüldü.