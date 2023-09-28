Yeşil renk dekorasyonda nasıl kullanılır?

Yeşil, diğer renklerle harika kombinasyonlar oluşturabilir. Örneğin, yeşil ve beyaz, temiz ve ferah bir görünüm sağlar. Yeşil ve altın, lüks ve zengin bir etki yaratabilir.

Kökleri doğaya uzanan yeşil rengi okyanus sularının turkuaz tonları veya güneşin çarpıcı sarılarıyla bir araya geldiğinde mekanda kontrast bir güzellik yaratabilir.

Yeşil ışıklar veya yeşil tonlarda abajurlar kullanarak odanızda atmosferi değiştirebilirsiniz. Bu, mekanınıza sıcaklık ve karakter katabilir.