Yüksek duyarlı kişi olduğunuzu gösteren 3 işaret: Klinik psikolog açıkladı

Jenn Granneman ve Andre Sólo tarafından kaleme alınan Sensitive: The Hidden Power of the Highly Sensitive Person in a Loud, Fast, Too-Much World adlı kitapta, yüksek duyarlılığa sahip kişilerin, en küçük detayları fark etme yeteneğine sahip oldukları ve çevrelerindeki her şeyi derinlemesine algılayan kişiler oldukları belirtiliyor.

Duygusal yoğunlukları yüksek olan bu kişiler, sosyal etkileşimler sonrası tükenmişlik hissedebilirler. Ayrıca sanat, müzik ve doğa ile etkileşimde bulunan derin duygusal yapıları vardır.