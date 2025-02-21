Yüksek duyarlı kişi olduğunuzu gösteren 3 işaret: Klinik psikolog açıkladı
1996 yılında Dr. Elaine Aron tarafından ortaya atılan 'yüksek duyarlılık' (HSP) kavramı, kişinin çevresel uyarıcılara, duygusal durumlardaki değişimlere ve diğer insanların ruh hallerine karşı daha hassas olması durumu olarak açıklanır. Uzmanlar, insanların yüzde 15-20'sinin bu özelliğe sahip olduğunu ancak daha yakın tarihli çalışmalarda bu oranın yaklaşık yüzde 30'a çıktığını ifade etti.
Jenn Granneman ve Andre Sólo tarafından kaleme alınan Sensitive: The Hidden Power of the Highly Sensitive Person in a Loud, Fast, Too-Much World adlı kitapta, yüksek duyarlılığa sahip kişilerin, en küçük detayları fark etme yeteneğine sahip oldukları ve çevrelerindeki her şeyi derinlemesine algılayan kişiler oldukları belirtiliyor.
Duygusal yoğunlukları yüksek olan bu kişiler, sosyal etkileşimler sonrası tükenmişlik hissedebilirler. Ayrıca sanat, müzik ve doğa ile etkileşimde bulunan derin duygusal yapıları vardır.