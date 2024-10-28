Yürek ısıtan hikaye: Engelli kedinin bakımı için üşenmeden 60 kilometre yol gidip geliyor

Duyarlı bir vatandaş, bir arkadaşının evinin inşaatı sırasında karşılaştığı yavru kedi ile kurduğu bağ nedeniyle 2-3 günde bir 60 kilometre yol gidip geliyor. Kedinin, kendisine iyi geldiğini anlatan vatandaş, minik yavruyu kendi elleriyle besliyor.

Yürek ısıtan hikaye: Engelli kedinin bakımı için üşenmeden 60 kilometre yol gidip geliyor - 1

Elazığ'da yaklaşık 5 ay önce bir arkadaşının evinin inşaatına yardım etmek için şehir merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan inşaat alanına giden Çağlar Karataş isimli vatandaş, burada yavru bir kedi ile karşılaştı. Birkaç defa gelip gittiği inşaat alanında karşılaştığı yavru kedi ile yakından ilgilenen Karataş ile hayvan arasında duygusal bir bağ gelişti. Karataş, evin odunluk bölümüne yerleşen yavru kediyi iki günde bir 60 kilometre yol giderek görmeye başladı. Kedi ile yakından ilgilenen Karataş, ziyaret günlerini iple çekmeye başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Yürek ısıtan hikaye: Engelli kedinin bakımı için üşenmeden 60 kilometre yol gidip geliyor - 2

Karataş, yanında getirdiği kuru ve yaş mamalarla kediyi kendi elleriyle besliyor. Evin bahçesine girdikten sonra arabadan inmeden seslenmesinin hemen ardından barındığı odunluk kapısının önünde biten kedi, bir süre kendini sevdirdikten sonra getirilen yiyecekleri afiyetle yiyor.

Yürek ısıtan hikaye: Engelli kedinin bakımı için üşenmeden 60 kilometre yol gidip geliyor - 3

TEDAVİ İÇİN VETERİNERE GÖTÜRDÜ

Doğuştan sağ ön patisi eğri olan kedinin durumuna dayanamayan Karataş, hayvanı tedavi ettirmek için kafese koyarak veterinerin yolunu tuttu. Burada muayenesi yapılan kedinin bacağında herhangi bir kırık, çıkık veya çatlama olmadığı, eğriliğin doğuştan olduğu belirlendi. Kedinin ayağının düzeltilmesi için de tedavilere başlandı.

Yürek ısıtan hikaye: Engelli kedinin bakımı için üşenmeden 60 kilometre yol gidip geliyor - 4

''ARAMIZDA BİR BAĞ GELİŞTİ''

Arkadaşı ile inşaat yaptıklarını ve kediyle burada tanıştıklarını belirten Karataş, şunları söyledi:

"Arkadaşımız ile burada bir inşaat yapıyorduk. Arkadaşımın kızı görmüştü. Duvarların arkasından miyavlamaya başladı. O gün süt ile su verdik. Ertesi gün ufak işler vardı, geldiğimde kedinin burada olduğunu fark ettim, sanki bizi bekliyor gibiydi. Kendisiyle ilgilendim, sütünü suyunu verdim. Sonraki günlerde birer yaş mama alarak gelmeye başladım. Yaş mamayı çok seviyor kediler. Sonrasında aramızda bir bağ gelişti.''

Yürek ısıtan hikaye: Engelli kedinin bakımı için üşenmeden 60 kilometre yol gidip geliyor - 5

''Küçüktü biraz, ayağında bir problem varmış gibi hissettik ama tam detaylandıramadık. Büyüdükçe daha da fark edilir oldu. Bugün de bir veteriner hekim arkadaşımıza muayeneye götüreceğiz. Bizim için de bir değişiklik oluyor. İki üç günde bir sırf kedi için de olsa 30 geliş 30 gidiş 60 kilometrelik bir yol yapıyorum ve bu durumdan da çok memnunun açıkçası.''

Yürek ısıtan hikaye: Engelli kedinin bakımı için üşenmeden 60 kilometre yol gidip geliyor - 6

Veteriner Ahmet Özçelik, sokakta yaşayan bu minik kedinin duyarlı vatandaşlar tarafından kliniğe getirildini söyleyerek, "Yapmış olduğumuz X-Ray görüntüleme sisteminde doğmasal bir anomali olduğunu düşünüyoruz. Çünkü herhangi bir kırık ya da çatlak saptanmadı. Destekli bandaj ile bir süre tedavi altına alacağız" diye konuştu.

Yürek ısıtan hikaye: Engelli kedinin bakımı için üşenmeden 60 kilometre yol gidip geliyor - 7
Yürek ısıtan hikaye: Engelli kedinin bakımı için üşenmeden 60 kilometre yol gidip geliyor - 8
Yürek ısıtan hikaye: Engelli kedinin bakımı için üşenmeden 60 kilometre yol gidip geliyor - 9
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