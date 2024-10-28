Yürek ısıtan hikaye: Engelli kedinin bakımı için üşenmeden 60 kilometre yol gidip geliyor

''Küçüktü biraz, ayağında bir problem varmış gibi hissettik ama tam detaylandıramadık. Büyüdükçe daha da fark edilir oldu. Bugün de bir veteriner hekim arkadaşımıza muayeneye götüreceğiz. Bizim için de bir değişiklik oluyor. İki üç günde bir sırf kedi için de olsa 30 geliş 30 gidiş 60 kilometrelik bir yol yapıyorum ve bu durumdan da çok memnunun açıkçası.''