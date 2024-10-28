Yürek ısıtan hikaye: Engelli kedinin bakımı için üşenmeden 60 kilometre yol gidip geliyor
Duyarlı bir vatandaş, bir arkadaşının evinin inşaatı sırasında karşılaştığı yavru kedi ile kurduğu bağ nedeniyle 2-3 günde bir 60 kilometre yol gidip geliyor. Kedinin, kendisine iyi geldiğini anlatan vatandaş, minik yavruyu kendi elleriyle besliyor.
Elazığ'da yaklaşık 5 ay önce bir arkadaşının evinin inşaatına yardım etmek için şehir merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan inşaat alanına giden Çağlar Karataş isimli vatandaş, burada yavru bir kedi ile karşılaştı. Birkaç defa gelip gittiği inşaat alanında karşılaştığı yavru kedi ile yakından ilgilenen Karataş ile hayvan arasında duygusal bir bağ gelişti. Karataş, evin odunluk bölümüne yerleşen yavru kediyi iki günde bir 60 kilometre yol giderek görmeye başladı. Kedi ile yakından ilgilenen Karataş, ziyaret günlerini iple çekmeye başladı.