Yürümek için en iyi zaman: Saati faydasını etkiliyor

ÖĞLEDEN SONRA YÜRÜYÜŞ

Öğleden sonra yürüyüşleri çok popüler değildir, ancak inanılmaz derecede faydalı olabilirler. Vücudun sıcaklığı öğleden sonra zirveye ulaşır ve bu da kas performansını ve dayanıklılığını artırabilir.

Bu saatte yürümek, kardiyovasküler sağlığı iyileştirmek ve kalori yakmak için özellikle etkili olabilir.

Öğle vakti yürüyüşü, özellikle masa başı işi yapanlar için uzun oturma saatlerini bölebilir. Kan dolaşımını iyileştirir ve vücuttaki sertliği önler.





