Yürümek için en iyi zaman: Saati faydasını etkiliyor

Yürümek, en kolay ve en etkili egzersiz biçimlerinden biridir. Ancak, yürüyüş yaptığınız günün saatinin aldığınız faydaları etkileyebileceğini biliyor muydunuz? Herhangi bir zamanda yürümek sağlık için harika olsa da, doğru zamanı seçmek metabolizma, sindirim ve genel refah üzerindeki etkilerini artırabilir. İşte yürümek için en iyi zaman ve bu basit aktiviteden en iyi şekilde nasıl yararlanılacağı hakkında bilmemiz gerekenler.

Yürümek için en iyi zaman: Saati faydasını etkiliyor - 1

SABAH YÜRÜYÜŞÜ: GÜNE BAŞLAMANIN HARİKA BİR YOLU

Sabah yürüyüşü, enerji seviyelerini ve metabolizmalarını artırmak isteyenler için sıklıkla önerilir. Sabah yürüyüşleri vücudu uyandırmaya, ruh halini iyileştirmeye ve önümüzdeki gün için odaklanmayı artırmaya yardımcı olur. Erken güneş ışığına maruz kalmak, kemik sağlığı ve bağışıklık için gerekli olan D vitamini üretimini de destekler.

Aç karnına yürümek (aç karnına yürüyüş) daha iyi yağ yakımına yardımcı olabilir.


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Yürümek için en iyi zaman: Saati faydasını etkiliyor - 2

AKŞAM YÜRÜYÜŞÜ: UZUN BİR GÜNÜN ARDINDAN STRES GİDERİCİ

Sabahları zaman bulmakta zorlananlar için akşam yürüyüşü de aynı derecede faydalı olabilir. Akşamları yürümek, uzun bir günün ardından vücudun rahatlamasına, stresi azaltmasına ve yemeklerden sonra sindirimi iyileştirmesine yardımcı olur. Ayrıca kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir ve bu da onu diyabet hastaları için iyi bir seçenek haline getirir.
Akşamları yürümek, vücudun gerginliğini atmasına yardımcı olur.


Yürümek için en iyi zaman: Saati faydasını etkiliyor - 3

YEMEKLERDEN SONRA YÜRÜMEK?

Birçok kişi yemeklerden sonra yürümenin iyi bir fikir olup olmadığını merak ediyor. Araştırmalar, yemekten sonra kısa bir yürüyüşün (10-15 dakika) sindirime yardımcı olabileceğini, kan şekeri seviyelerini düzenleyebileceğini ve şişkinliği önleyebileceğini gösteriyor. Midenin yiyecekleri daha verimli bir şekilde işlemesine yardımcı olur ve yemeklerden sonra halsizliği önler.

Ağır bir yemekten hemen sonra yürümek herkes için rahat olmayabilir. Hızlı bir yürüyüş yerine hafif bir yürüyüş önerilir, bu da vücudun yiyecekleri düzgün bir şekilde sindirmesini sağlar 


Yürümek için en iyi zaman: Saati faydasını etkiliyor - 4

ÖĞLEDEN SONRA YÜRÜYÜŞ

Öğleden sonra yürüyüşleri çok popüler değildir, ancak inanılmaz derecede faydalı olabilirler. Vücudun sıcaklığı öğleden sonra zirveye ulaşır ve bu da kas performansını ve dayanıklılığını artırabilir.

Bu saatte yürümek, kardiyovasküler sağlığı iyileştirmek ve kalori yakmak için özellikle etkili olabilir.

Öğle vakti yürüyüşü, özellikle masa başı işi yapanlar için uzun oturma saatlerini bölebilir. Kan dolaşımını iyileştirir ve vücuttaki sertliği önler. 


Yürümek için en iyi zaman: Saati faydasını etkiliyor - 5

YÜRÜMENİN FAYDALARINI NASIL EN ÜST DÜZEYE ÇIKARIRSINIZ?

Seçilen zamandan bağımsız olarak, yürüyüş şekliniz de en iyi sonuçları elde etmede önemli bir rol oynar.

Yürümek için en iyi zaman: Saati faydasını etkiliyor - 6

İşte yürüyüşün faydalarını artırmak için birkaç ipucu:

Dik bir duruşla yürüyün, omuzlarınızı rahat tutun ve kollarınızı doğal bir şekilde sallayın.

Tempolu bir yürüyüş (3-4 mph) kalp sağlığı için idealdir, ancak daha yavaş bir tempo yine de fayda sağlayabilir.

Susuz kalmayı önlemek için yürüyüşten önce ve sonra yeterli su için.

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