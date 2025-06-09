Yusuf dede kömürlükte ürettiği kemanları dünyaya satıyor: ''Bu işi severek yapmak lazım''

SANATÇILAR KEMANLARINA HAYRAN

Keman yapımı sayesinde çok sayıda sanatçıyla tanıştığını belirten Kaplangil, şöyle konuştu:

"10 yıldır keman üretmiyorum ama hala telefon edip, 'Senden keman almıştık, çok memnunuz, çok güzel sesi var' diyenler oluyor. Benim kemanlarımın sesi çaldıkça açılıyor, kullandıkça daha da güzelleşiyor. TRT Ankara Radyosu'ndan kemaniler gelip benden keman almıştı. Bir tane eczacı kızım var, kaç sene geçti hep arar, 'Senin yaptığın kemanı elimden hiç bırakamıyorum' der."

Kaplangil, "Sağlıklı olsam hala yapardım. Boş duramam, yıllarca çalışan insan duramaz. Bu işi zorla değil, severek yaptım ama her şeyin bir sonu var. 91 yaşındayım, yapamıyorum ama biraz iyi olsam hemen başlarım" şeklinde konuştu.

Türkiye'de keman ustalarının sayısının azaldığına dikkati çeken Kaplangil, bugüne kadar onlarca çırak yetiştirmesine rağmen incelikli ve sabır gerektiren yönü nedeniyle bu işi sürdüren kişi sayısının az olduğunu sözlerine ekledi.