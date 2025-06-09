Yusuf dede kömürlükte ürettiği kemanları dünyaya satıyor: ''Bu işi severek yapmak lazım''
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde evinin kömürlüğünde yarım asrı aşkın süredir yaptığı kemanları birçok ülkeye gönderen 91 yaşındaki Yusuf Kaplangil, sağlığı el vermediği için artık üretemese de enstrümana olan tutkusundan vazgeçmiyor.
Asıl mesleği dökümcülük olan Kaplangil, ilkokul 3'üncü sınıftayken kitaplarda gördüğü resimler ve köy düğünlerinde incelediği kemanlardan etkilenerek bu enstrümanı yapmaya karar verdi.