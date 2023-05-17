Yüz şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor? (Yüz şekilleri analizi)

Bir insanın sadece yüzüne bakarak o kişi hakkında pek çok şey söyleyebilirsiniz. Birini tanımanın en güzel yollarından biri o kişiyle yüz yüze iletişim kurmaktır. Çin yüz okuma sanatına göre, yüz şekillerine göre insanların kişilikleri hakkında konuşmak mümkün. "The Wisdom of Your Face" adlı kitabın yazarı Jean Haner, yüz şekillerine analiz ederek kişilerin nasıl düşündükleri, hissettikleri ve davrandıkları üzerine bazı çıkarımlarda bulundu. İşte yüz şekilleri ve karakterler özellikleri...

Yüz şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor? (Yüz şekilleri analizi) - 1

KALP ŞEKLİNDE

Eğer siz de oyuncu Cate Blanchett gibi kalp şeklinde bir yüze sahipseniz olayları derinlemesine düşünen bir kişiliğe sahipsiniz.

Sezgileri güçlü olan bu kişiler yaratıcı, inatçı ver hırslıdır. Oldukça tutkulu oldukları için istediklerine ulaşmak için elinden geleni yaparlar.

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Yüz şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor? (Yüz şekilleri analizi) - 2

DİKDÖRTGEN

Alnınız ve çeneniz geniş ise dikdörtgen yüz şekline sahipsiniz. Planlama konusunda oldukça başarılı olan bu insanlar, zekaya çok önem verir. Bazen çok derin düşüncelere dalabilirler. Stratejik ve analitik düşünce tarzına sahip bu kişiler, duygularını ifade etme konusunda çok iyi değildir.

Yüz şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor? (Yüz şekilleri analizi) - 3

ÜÇGEN

Reese Witherspoon gibi üçgen bir yüze sahipseniz dışadönük bir kişiliğiniz var. Oldukça sosyalsiniz ve yönlendirmeyi, organize etmeyi seviyorsunuz. Bu nedenle bazen öfke ve kontrol problemi yaşamanız mümkün. Bu bireylerin hırsı, başarıya ulaşmalarında büyük bir etmendir.

Yüz şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor? (Yüz şekilleri analizi) - 4

ELMAS

Eğer yüzünüz bir elmasın şeklini andırıyorsa mükemmelliyetçi ve özgüvenlisiniz. Kimi zaman tahmin edilemez davranışlar sergileyen bu kişiler, liderlik konusunda başarılıdır. Kontrolde olmayı severler ve bu özellikleri herkese çekici gelir.

Yüz şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor? (Yüz şekilleri analizi) - 5

KARE

Doğa ile bağları güçlü olan bu kişiler, samimi ve canayakındır. Alçakgönüllülük, güvenirlilik ve rekabetçilik öne çıkan özellikleri arasında yer alır. Kimi zaman muhafazakar olabilirler. Yüksek enerjileri sayesinde her ortamı aydınlatırlar.

Yüz şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor? (Yüz şekilleri analizi) - 6

YUVARLAK

Yuvarlak yüze sahip kişiler, cömerttir ve her zaman sevdiği insanları düşünür. Çok fazla fedakar olabilen bu kişiler, sınırlarını çizmekte zorlanır. Aynı sevgi ve nezaketi karşıdan da beklemeyi öğrenmeliler.

Yüz şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor? (Yüz şekilleri analizi) - 7

OVAL

Bu yüz şekli bazı uzmanlara göre mükemmel yüz şeklinin karşılığıdır. Oval bir yüze sahip olan kişiler ne yapması gerektiğini bilir ve her zaman hazırlıklıdır. Yüksek zekaya sahip olduğu düşünülen bu kişiler çok fazla fikre sahiptir ve adalet duygusu gelişmiştir.

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