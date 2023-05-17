Yüz şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor? (Yüz şekilleri analizi)

Eğer siz de oyuncu Cate Blanchett gibi kalp şeklinde bir yüze sahipseniz olayları derinlemesine düşünen bir kişiliğe sahipsiniz.
Sezgileri güçlü olan bu kişiler yaratıcı, inatçı ver hırslıdır. Oldukça tutkulu oldukları için istediklerine ulaşmak için elinden geleni yaparlar.
Alnınız ve çeneniz geniş ise dikdörtgen yüz şekline sahipsiniz. Planlama konusunda oldukça başarılı olan bu insanlar, zekaya çok önem verir. Bazen çok derin düşüncelere dalabilirler. Stratejik ve analitik düşünce tarzına sahip bu kişiler, duygularını ifade etme konusunda çok iyi değildir.
Reese Witherspoon gibi üçgen bir yüze sahipseniz dışadönük bir kişiliğiniz var. Oldukça sosyalsiniz ve yönlendirmeyi, organize etmeyi seviyorsunuz. Bu nedenle bazen öfke ve kontrol problemi yaşamanız mümkün. Bu bireylerin hırsı, başarıya ulaşmalarında büyük bir etmendir.
Eğer yüzünüz bir elmasın şeklini andırıyorsa mükemmelliyetçi ve özgüvenlisiniz. Kimi zaman tahmin edilemez davranışlar sergileyen bu kişiler, liderlik konusunda başarılıdır. Kontrolde olmayı severler ve bu özellikleri herkese çekici gelir.
Doğa ile bağları güçlü olan bu kişiler, samimi ve canayakındır. Alçakgönüllülük, güvenirlilik ve rekabetçilik öne çıkan özellikleri arasında yer alır. Kimi zaman muhafazakar olabilirler. Yüksek enerjileri sayesinde her ortamı aydınlatırlar.
Yuvarlak yüze sahip kişiler, cömerttir ve her zaman sevdiği insanları düşünür. Çok fazla fedakar olabilen bu kişiler, sınırlarını çizmekte zorlanır. Aynı sevgi ve nezaketi karşıdan da beklemeyi öğrenmeliler.
Bu yüz şekli bazı uzmanlara göre mükemmel yüz şeklinin karşılığıdır. Oval bir yüze sahip olan kişiler ne yapması gerektiğini bilir ve her zaman hazırlıklıdır. Yüksek zekaya sahip olduğu düşünülen bu kişiler çok fazla fikre sahiptir ve adalet duygusu gelişmiştir.