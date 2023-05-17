Yüz şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor? (Yüz şekilleri analizi)

KALP ŞEKLİNDE

Eğer siz de oyuncu Cate Blanchett gibi kalp şeklinde bir yüze sahipseniz olayları derinlemesine düşünen bir kişiliğe sahipsiniz.

Sezgileri güçlü olan bu kişiler yaratıcı, inatçı ver hırslıdır. Oldukça tutkulu oldukları için istediklerine ulaşmak için elinden geleni yaparlar.