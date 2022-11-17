 Z kuşağının yüzde 31’i yönetici baskısından şikayetçi | N-Life

Z kuşağının yüzde 31’i yönetici baskısından şikayetçi

Z kuşağı iş dünyasının dinamiklerini baştan yazıyor. Talent LMS’nin gerçekleştirdiği araştırmanın verilerine göre Z kuşağının yüzde 76’sı çalışacakları yerde arkadaş canlısı ve sosyal açıdan bilinçli insanlar ararken, yüzde 31’i yöneticilerinin baskısından şikayet ediyor.

Z kuşağının yüzde 31’i yönetici baskısından şikayetçi - 1

Teknolojiyle birlikte sınırların ortadan kalktığı bir evrene doğan Z kuşağı, iş dünyasının dinamiklerini değiştirmekle kalmıyor, yöneticilerin bir organizasyonu nasıl yönetebileceğine, görevlendirebileceğine ve motive edebileceğine dair yıllardır kabul gören algıları yıkarak baştan yaratılmasına vesile oluyor.

Talent LMS’nin ABD’de gerçekleştirdiği araştırma da iş dünyasında önem verilen konuların Z jenerasyonunun beklentileriyle yeniden şekillendiğine işaret ediyor.

Z kuşağının yüzde 31’i yönetici baskısından şikayetçi - 2

ARKADAŞ CANLISI VE SOSYAL İNSANLAR İSTİYORLAR

Açıklanan verilere göre, Z kuşağının yüzde 82’si işyerinde iyi bir psikolojiye sahip olmanın meslek hayatlarındaki en önemli konular arasında yer aldığını söylerken, 4 kişiden 3’ü (yüzde 76) çalışacakları yerde arkadaş canlısı ve sosyal açıdan bilinçli insanların bulunmasını istiyor.

Neredeyse her 3 katılımcıdan biri (yüzde 31) yöneticilerinin baskısından dolayı stresle baş etmekte zorlandığını belirtirken, genç profesyonellerin iş dünyasına kolay uyum sağlaması için kolları sıvayan Y kuşağı ise geleneksel yöntemleri geride bırakarak holokrasi yönetim biçimine geçiyor.  

Z kuşağının yüzde 31’i yönetici baskısından şikayetçi - 3

Geleneksel yönetim biçimlerinin artık geride kaldığını söyleyen ABD merkezli holding ise holokrasi yönetim şeklinin kuşaklar arası farkı ortadan kaldırdığını öne sürüyor.

Z kuşağının yüzde 31’i yönetici baskısından şikayetçi - 4

Holokrasi yönetim şekliyle otoritenin tüm çalışanlara eşit bir şekilde dağıtıldığını ve bu sayede hiyerarşinin en aza indirildiğine dikkat çekiliyor.

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