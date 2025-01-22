Zerdeçal zayıflamaya yardımcı olabilir mi? Araştırmalar ortaya koydu

2019'da yapılan bir başka araştırmada, kurkuminin kilo kaybı, bel incelmesi, düşük BMI ve vücutta yağ oranının azalması gibi farklı alanlarda fayda sağlayabileceği bulundu. Kurkuminin yağ ve şeker metabolizmasını iyileştirme potansiyeline sahip olduğu da öne sürülüyor.