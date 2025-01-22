Zerdeçal zayıflamaya yardımcı olabilir mi? Araştırmalar ortaya koydu

5 bin yıldan fazla bir süredir çeşitli sağlık sorunlarına çare olduğu bilinen zerdeçalın, kilo verme üzerindeki etkisi de çeşitli bilimsel araştırmalara konu oluyor. Bazı uzmanlar, düzenli zerdeçal tüketiminin vücut ölçülerinde küçülmeye yardımcı olabileceğini ifade ederken, zerdeçal takviyelerinin yan etkilerine karşı da uyarıyor.

Zerdeçal zayıflamaya yardımcı olabilir mi? Araştırmalar ortaya koydu - 1

Zerdeçal, yemeklerde ve geleneksel tedavi yöntemlerinde uzun süredir kullanılan popüler bir baharattır. Çoğu doktor, zerdeçalı kilo kaybı amacıyla önermese de, yapılan bazı araştırmalar, zerdeçalın içerdiği kurkumin bileşiğinin kilo kaybını destekleyebileceğini ortaya koymuştur.

N-LIFE HABERLERİ

Zerdeçal zayıflamaya yardımcı olabilir mi? Araştırmalar ortaya koydu - 2

2023 yılında yayımlanan bir inceleme, kurkumin takviyelerinin vücut kitle indeksini (VKİ) azaltmaya ve kilo kaybına yardımcı olabileceğini gösterdi.

Zerdeçal zayıflamaya yardımcı olabilir mi? Araştırmalar ortaya koydu - 3

2019'da yapılan bir başka araştırmada, kurkuminin kilo kaybı, bel incelmesi, düşük BMI ve vücutta yağ oranının azalması gibi farklı alanlarda fayda sağlayabileceği bulundu. Kurkuminin yağ ve şeker metabolizmasını iyileştirme potansiyeline sahip olduğu da öne sürülüyor.

Zerdeçal zayıflamaya yardımcı olabilir mi? Araştırmalar ortaya koydu - 4

Yapılan çalışmalara göre, zerdeçal içeren yemeklerdeki kurkumin miktarının, kilo vermeyi kolaylaştırması tam anlamıyla mümkün olmayabilir. Bu noktada zerdeçal takviyeleri devreye giriyor.

Zerdeçal takviyesi kullanmayı düşünen kişilerin, özellikle alerjisi olan veya başka ilaçlar kullanan bireylerin, düzenli tüketime başlamadan önce doktorlarıyla görüşmeleri oldukça önemli.

Zerdeçal zayıflamaya yardımcı olabilir mi? Araştırmalar ortaya koydu - 5

Birleşik Krallık'taki İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı'na (MHRA) göre, kurkuminin yan etkileri arasında kabızlık, ishal, mide bulantısı, kusma ve sarı dışkı yer alıyor. Bu tür yan etkilerin görülmesi durumunda zerdeçal tüketiminin kesinlikle durdurulması gerekiyor.

Zerdeçal zayıflamaya yardımcı olabilir mi? Araştırmalar ortaya koydu - 6

Kurkumin, safra kesesi taşı gibi sağlık sorunları olan kişiler için de uygun olmayabilir. Bu nedenle bir sağlık profesyoneline danışmadan zerdeçal tüketimine başlanması, doğru değildir.

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