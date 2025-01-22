Zerdeçal zayıflamaya yardımcı olabilir mi? Araştırmalar ortaya koydu
5 bin yıldan fazla bir süredir çeşitli sağlık sorunlarına çare olduğu bilinen zerdeçalın, kilo verme üzerindeki etkisi de çeşitli bilimsel araştırmalara konu oluyor. Bazı uzmanlar, düzenli zerdeçal tüketiminin vücut ölçülerinde küçülmeye yardımcı olabileceğini ifade ederken, zerdeçal takviyelerinin yan etkilerine karşı da uyarıyor.
Zerdeçal, yemeklerde ve geleneksel tedavi yöntemlerinde uzun süredir kullanılan popüler bir baharattır. Çoğu doktor, zerdeçalı kilo kaybı amacıyla önermese de, yapılan bazı araştırmalar, zerdeçalın içerdiği kurkumin bileşiğinin kilo kaybını destekleyebileceğini ortaya koymuştur.