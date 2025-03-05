Zor bir konuşmayı sonlandırmanın 5 basit yolu: Kendi sınırlarınızı belirleyin

ARA VERMEYİ ÖĞRENİN

"Bir anlığına ara verebilir miyiz?"



Bu, sohbetten biraz uzaklaşmak için mükemmel bir yoldur. Ara vermek, ikinize de sakinleşmeniz ve söylenenleri düşünmeniz için bir şans verebilir. Tartışmaların daha da kötüleşmesini önlemeye yardımcı olur ve daha sonra daha berrak bir zihinle konuşmaya geri dönmenizi sağlar. Ara sırasında, hislerinizi düşünebilir ve bunları nasıl daha iyi ifade edeceğinize karar verebilirsiniz. Bu, devam etmeye hazır olduğunuzda daha üretken bir tartışmaya yol açabilir.