Zor zamanları atlatmak için uygulayabileceğiniz 5 taktik

BASİT ZEVKLERİ GÜNÜNÜZÜN BÜYÜK PARÇASI HALİNE GETİRİN

Basit zevkler, zor zamanlar için sığınak gibidir. En sevdiğiniz çayı yudumlamak, sevdiğiniz bir diziyi izlemek ya da açık havada yürüyüş yapmak gibi küçük zevklere daha çok vakit ayırın.