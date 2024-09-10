Zor zamanları atlatmak için uygulayabileceğiniz 5 taktik
Her insan hayat içerisinde çeşitli zorluklara göğüs germek zorunda kalabilir. Tüm bu zorluklar, sıkıntılı zamanlar geçirmenize sebep olsa da size içsel bir dönüşüm fırsatı da sunabilir. İşte zor zamanlarda daha iyi hissetmenizi sağlayacak taktikler...
BASİT ZEVKLERİ GÜNÜNÜZÜN BÜYÜK PARÇASI HALİNE GETİRİN
Basit zevkler, zor zamanlar için sığınak gibidir. En sevdiğiniz çayı yudumlamak, sevdiğiniz bir diziyi izlemek ya da açık havada yürüyüş yapmak gibi küçük zevklere daha çok vakit ayırın.