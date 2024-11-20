Madde bağımlısı kızından korkup kendini odaya kitlemişti! Umut Akyürek kızının son görüntüsünü paylaştı

Yıllar içindeki değişimi ile sık sık adından söz ettiren Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'in kızı Melek Bal madde bağımlılığı ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi görüyor. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan ağlayarak yardım isteyen Umut Akyürek kızının son görüntüsünü paylaştı.

Madde bağımlısı kızından korkup kendini odaya kitlemişti! Umut Akyürek kızının son görüntüsünü paylaştı - 1

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından kızının yasaklı madde kullandığını açıklayarak yardım çağrısında bulunmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Madde bağımlısı kızından korkup kendini odaya kitlemişti! Umut Akyürek kızının son görüntüsünü paylaştı - 2

Akyürek, kızı Melek Bal Ertuğrul'un psikolojik sorunları olduğunu ve kriz geçirdiğini söylemiş, açıklamasında kendisine ya da başka birine zarar verme ihtimalinden korkuttuğunu belirtmişti.

Madde bağımlısı kızından korkup kendini odaya kitlemişti! Umut Akyürek kızının son görüntüsünü paylaştı - 3

Kızı Melek Bal'ın sorunları anlatan ve polis çağırdığını söyleyen Akyürek'ten sonra Melek Bal'dan da kelepçeli paylaşım gelmiş, genç kızın kolundaki jilet izleri dikkatlerden kaçmamıştı.

Madde bağımlısı kızından korkup kendini odaya kitlemişti! Umut Akyürek kızının son görüntüsünü paylaştı - 4

Ünlü şarkıcının yardım çığlığı sonrası Melek Bal tedaviye alınmıştı.

Madde bağımlısı kızından korkup kendini odaya kitlemişti! Umut Akyürek kızının son görüntüsünü paylaştı - 5

Zor günleri geride bırakmaya çalışan Umut Akyürek tedavi gören kızı Melek Bal'ın son halini paylaştı.

Madde bağımlısı kızından korkup kendini odaya kitlemişti! Umut Akyürek kızının son görüntüsünü paylaştı - 6
Madde bağımlısı kızından korkup kendini odaya kitlemişti! Umut Akyürek kızının son görüntüsünü paylaştı - 7

İşte Melek Bal'ın son hali...

Madde bağımlısı kızından korkup kendini odaya kitlemişti! Umut Akyürek kızının son görüntüsünü paylaştı - 8

Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul katıldıkları bir davette, madde bağımlılığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı için hastaneye yatırılan kızı Melek Bal Ertuğrul'la ilgili konuşmuştu.

İkili, "Çok iyi, ilerleme kaydettik. STK'ların yardımıyla şu an iyiyiz... Devletimizin bağımlılıkla mücadele için çok fazla merkez açması gerekiyor. Gençlerin hayatta tutunabilmesi için özel tedavi merkezlere ihtiyaçları var. Yavrumuz Allah'a şükürler olsun yeniden doğmuş gibi" demişti.

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