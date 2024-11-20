Madde bağımlısı kızından korkup kendini odaya kitlemişti! Umut Akyürek kızının son görüntüsünü paylaştı
Yıllar içindeki değişimi ile sık sık adından söz ettiren Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'in kızı Melek Bal madde bağımlılığı ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi görüyor. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan ağlayarak yardım isteyen Umut Akyürek kızının son görüntüsünü paylaştı.
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından kızının yasaklı madde kullandığını açıklayarak yardım çağrısında bulunmuştu.