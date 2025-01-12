"1 Milyon Mehmet" adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mehmet Bucak son yolculuğuna uğurlandı

NASIL ÜNLÜ OLDU?

Mersinliler başta olmak üzere binlerce takipçisi tarafından 1 Milyon Mehmet olarak tanınan 3 çocuk babası Mehmet Bucak, sosyal medyada yayınlanan videoları ile fenomen oldu.

Bucak, Mersin sokaklarında "1 milyonun var mı?" şeklindeki esprili soruları ile dikkatleri üzerine çekmişti.