"1 Milyon Mehmet" adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mehmet Bucak son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'de dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve "1 Milyon Mehmet" lakabıyla fenomen olan 56 yaşındaki Mehmet Bucak, son yolculuğuna uğurlandı.
Sosyal medyada yayınlanan videoları ile Mersinliler başta olmak üzere binlerce kişinin gönlünden taht kuran nam-ı diğer 1 Milyon Mehmet için bugün öğle namazı sonrası Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda cenaze merasimi düzenlendi.
Mehmet Bucak'ın cenaze törenine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.