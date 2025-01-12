"1 Milyon Mehmet" adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mehmet Bucak son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve "1 Milyon Mehmet" lakabıyla fenomen olan 56 yaşındaki Mehmet Bucak, son yolculuğuna uğurlandı.

"1 Milyon Mehmet" adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mehmet Bucak son yolculuğuna uğurlandı - 1

Sosyal medyada yayınlanan videoları ile Mersinliler başta olmak üzere binlerce kişinin gönlünden taht kuran nam-ı diğer 1 Milyon Mehmet için bugün öğle namazı sonrası Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda cenaze merasimi düzenlendi. 

Mehmet Bucak'ın cenaze törenine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. 

N-LIFE HABERLERİ

"1 Milyon Mehmet" adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mehmet Bucak son yolculuğuna uğurlandı - 2

Sevenleri ve yakınları, Bucak'ı son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarını tutamadı.

"1 Milyon Mehmet" adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mehmet Bucak son yolculuğuna uğurlandı - 3

NASIL ÜNLÜ OLDU?

Mersinliler başta olmak üzere binlerce takipçisi tarafından 1 Milyon Mehmet olarak tanınan 3 çocuk babası Mehmet Bucak, sosyal medyada yayınlanan videoları ile fenomen oldu.

Bucak, Mersin sokaklarında "1 milyonun var mı?" şeklindeki esprili soruları ile dikkatleri üzerine çekmişti.

"1 Milyon Mehmet" adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mehmet Bucak son yolculuğuna uğurlandı - 4

Bucak, videolarında samimi ve içten tavırlarıyla kısa sürede Türkiye’nin dört bir yanından geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

"1 Milyon Mehmet" adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mehmet Bucak son yolculuğuna uğurlandı - 5

1 Milyon Mehmet adıyla YouTube hesabı olan Bucak'ın görüntüleri büyük beğeni topladı. Bucak, binlerce takipçiye ulaşarak fenomen oldu. 

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