10 yıllık dostlukları bitti mi? ''Taylor, Blake ile hiç tanışmamış olmayı dilerdi''

Ünlü şarkıcı Taylor Swift’in, yaklaşık 10 yıl süren dostluğunu Blake Lively ile sonlandırdığı iddia ediliyor. Bu kopuşun nedeni ise Lively’nin, aktör Justin Baldoni ile yaşadığı yasal sürece Swift’i de dahil etmesi.

10 yıllık dostlukları bitti mi? ''Taylor, Blake ile hiç tanışmamış olmayı dilerdi'' - 1

Daily Mail'e konuşan bir kaynak, “Taylor'ın bir dilek hakkı olsa, Blake ile hiç tanışmamış olmayı dilerdi. Geriye dönüp baktığında Blake ile olan arkadaşlığında görmezden geldiği bazı kırmızı bayraklar olduğunu fark etti'' ifadelerini kullandı. Kaynağa göre Swift, arkadaşlıkları süresince güzel anlar yaşamış olsalar da, Baldoni davası nedeniyle Blake Lively'ye kızgın.



N-LIFE HABERLERİ

10 yıllık dostlukları bitti mi? ''Taylor, Blake ile hiç tanışmamış olmayı dilerdi'' - 2

It Ends With Us filmine dair yaşananların Swift için bardağı taşıran son damla olduğu öne sürüldü. İddiaya göre Lively, sürekli grubun lideri olmak istiyordu.

Swift’in sevgilisi Travis Kelce’in de bu süreçte Swift’e destek verdiği ve Lively’nin eşi Ryan Reynolds’u Instagram’da takip etmeyi bıraktığı belirtildi.

Lively, Swift ve Kelce’in temsilcileri, iddialarla ilgili herhangi bir yorum yapmadı. 

10 yıllık dostlukları bitti mi? ''Taylor, Blake ile hiç tanışmamış olmayı dilerdi'' - 3

Olayların merkezindeki isim olan Justin Baldoni, Ocak ayında Blake Lively ve Ryan Reynolds’a karşı 400 milyon dolarlık bir dava açmıştı. Bu davada Swift’in adı da geçti. Lively, 2024 Aralık ayında Baldoni’ye karşı cinsel taciz suçlamasıyla dava açmıştı.

10 yıllık dostlukları bitti mi? ''Taylor, Blake ile hiç tanışmamış olmayı dilerdi'' - 4

Baldoni’nin iddiasına göre Lively, Swift ile olan yakınlığını film setinde kontrol sağlamak için kullanmaya çalıştı. Hatta bu ayın başlarında, Baldoni’nin hukuk ekibi, Lively’nin avukatının Swift’in özel mesajlarını kamuoyuna sızdırmakla tehdit ettiğini iddia etti.

Ancak Lively’nin avukatı Michael Gottlieb, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

10 yıllık dostlukları bitti mi? ''Taylor, Blake ile hiç tanışmamış olmayı dilerdi'' - 5

Taylor Swift’in temsilcileri de daha önce yaptığı açıklamada, sanatçının It Ends With Us filmiyle hiçbir ilgisi olmadığını net bir şekilde belirtmişti.

Öte yandan, Perşembe günü Justin Baldoni’nin avukatları, Swift’e yönelik mahkeme celbini geri çekti. 

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