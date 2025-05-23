10 yıllık dostlukları bitti mi? ''Taylor, Blake ile hiç tanışmamış olmayı dilerdi''
Ünlü şarkıcı Taylor Swift’in, yaklaşık 10 yıl süren dostluğunu Blake Lively ile sonlandırdığı iddia ediliyor. Bu kopuşun nedeni ise Lively’nin, aktör Justin Baldoni ile yaşadığı yasal sürece Swift’i de dahil etmesi.
Daily Mail'e konuşan bir kaynak, “Taylor'ın bir dilek hakkı olsa, Blake ile hiç tanışmamış olmayı dilerdi. Geriye dönüp baktığında Blake ile olan arkadaşlığında görmezden geldiği bazı kırmızı bayraklar olduğunu fark etti'' ifadelerini kullandı. Kaynağa göre Swift, arkadaşlıkları süresince güzel anlar yaşamış olsalar da, Baldoni davası nedeniyle Blake Lively'ye kızgın.