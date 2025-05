10 yıllık dostlukları bitti mi? ''Taylor, Blake ile hiç tanışmamış olmayı dilerdi''

It Ends With Us filmine dair yaşananların Swift için bardağı taşıran son damla olduğu öne sürüldü. İddiaya göre Lively, sürekli grubun lideri olmak istiyordu.

Swift’in sevgilisi Travis Kelce’in de bu süreçte Swift’e destek verdiği ve Lively’nin eşi Ryan Reynolds’u Instagram’da takip etmeyi bıraktığı belirtildi.

Lively, Swift ve Kelce’in temsilcileri, iddialarla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.