12 yaşındaki oyuncuyu En Kötü Kadın Oyuncu adayı yapan Razzie'ye tepki büyük

Altın Ahududu Ödülleri olarak bilinen Razzie Ödülleri, pazartesi günü, 2023 adaylarını açıkladı. En kötü film ve performanslara verilen Razzie Ödülleri'nin bu yılki adayları arasında 12 yaşındaki oyuncu Ryan Kiera Armstrong'un "En Kötü Kadın Oyuncu" kategorisinde yer alması tepkilere yol açtı.
Armstrong, geçen yıl vizyona giren Stephen King uyarlaması 'Firestarter' filminde Zac Efron ile birlikte rol almıştı.
Armstrong'un En Kötü Kadın Oyuncu adaylığı, birkaç çocuk yıldız ve eski çocuk yıldız da dahil olmak üzere pek çok kişinin tepkisini çekti.
'WandaVision' filminin11 yaşındaki yıldızı Julian Hilliard, "Razzie zaten kötü ruhlu, ancak bir çocuğu aday göstermek iğrenç ve yanlış. Neden bir çocuğu artan zorbalık veya daha kötüsüyle karşılaşma riskine sokuyorsunuz? Daha iyi olun" diye tweet attı.
Başka bir kişi de "Altın Ahududu bir çocuk oyuncuyu aday gösterdiği için daha da aşağılık oldu" diye yorum yaptı.
Razzie Ödülleri, tüm karşı tepkilere rağmen Armstrong'u listede tutmaya devam edecek gibi görünüyordu ancak tepkilerin dozunun artmasıyla özür açıklaması geldi.
Eleştirilere yanıt veren Altın Ahududu'nun ortak kurucusu John Wilson, yaklaşık 1100 üyenin Armstrong'u beşinci sıraya koyduğunu fakat organizatörlerin yine de yaşı nedeniyle onu dahil edip etmeme üzerine tartıştığını söyledi.
Organizatörlerin sonunda oylara saygı duymaya ve Armstrong'u dahil etmeye karar verdiğini açıkladı.
Wilson, Altın Ahududu'nun muhtemelen "fena halde yanlış bir adım attığını" kabul ederek, "Amaç komik olmaktı. Bu hususta, fena halde yanlış bir adım atmış gibi görünüyoruz. Bunu kabul ediyorum" diye konuştu.
Wilson özür yazısı yayınlayarak, ilerleyen yıllar için bir yaş sınırı getirdiklerini açıkladı:
"Bazen düşünmeden bir şeyler yaparsın, sonra sana hesap sorulur ve anlarsın. Razzie'nin ilk etapta yaratılma nedeni budur. 12 yaşındaki Armstrong'un ödüllerimizden biri için aday olarak seçilmesine yönelik son geçerli eleştiri, bu durumda ne kadar duyarsız olduğumuza dikkatimizi çekti."
Altın Ahududu Ödülleri'nde En Kötü Kadın Oyuncu kategorisinde Ryan Kiera Armstrong ile birlikte aday gösterilen diğer isimler Bryce Dallas Howard (Jurassic Park: Dominion), Diane Keaton (Mack & Rita), Kaya Scodelario (The King’s Daughter) ve Alicia Silverstone (The Requin).
Kazananlar 11 Mart'ta, yani Oscar Ödülleri'nden bir gün önce açıklanacak.