12 yaşındaki oyuncuyu En Kötü Kadın Oyuncu adayı yapan Razzie'ye tepki büyük

Armstrong'un En Kötü Kadın Oyuncu adaylığı, birkaç çocuk yıldız ve eski çocuk yıldız da dahil olmak üzere pek çok kişinin tepkisini çekti.

'WandaVision' filminin11 yaşındaki yıldızı Julian Hilliard, "Razzie zaten kötü ruhlu, ancak bir çocuğu aday göstermek iğrenç ve yanlış. Neden bir çocuğu artan zorbalık veya daha kötüsüyle karşılaşma riskine sokuyorsunuz? Daha iyi olun" diye tweet attı.