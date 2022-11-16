13 yıllık evliliğini bitiren Gisele Bünchen jiu jitsu hocasıyla mı birlikte?

42 yaşındaki top modelin Valente ve kardeşi Jordan Valente'de jiu jitsu dersi aldığı biliniyor. Valente’nin aynı zamanda modelin çocukları Benjamin (12) ve Vivian’ı da (9) eğittiği biliniyor.

Entertainment Tonight’ın haberinde Gisele ve Joaquim’in aralarında bir birlikteliğin söz konusu olmadığı ve modelin çocuklarının da akşam yemeğinde ikiliye eşlik ettiği belirtildi.