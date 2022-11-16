 13 yıllık evliliğini bitiren Gisele Bünchen jiu jitsu hocasıyla mı birlikte? - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

13 yıllık evliliğini bitiren Gisele Bünchen jiu jitsu hocasıyla mı birlikte?

Amerikan futbolunun efsane ismi Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini sona erdiren ünlü model Gisele Bünchen'in dövüş sanatları hocası Joaquim Valente ile çıktığı romantik akşam yemeği, birliktelik söylentilerini artırdı.

13 yıllık evliliğini bitiren Gisele Bünchen jiu jitsu hocasıyla mı birlikte? - 1

Dünyaca ünlü manken Gisele Bündchen, Amerikan futbolcusu Tom Brady ile ayrıldıktan sonra dövüş sanat eğitmeni Joaquim Valente ile Costa Rica’da görüntülendi.

13 yıllık evliliğini bitiren Gisele Bünchen jiu jitsu hocasıyla mı birlikte? - 2

Dövüş sporu Jiu-Jitsu eğitmeni olan Valente ile Costa Rica’da akşam yemeğine çıkan Bünchen, birliktelik söylentilere neden oldu.

13 yıllık evliliğini bitiren Gisele Bünchen jiu jitsu hocasıyla mı birlikte? - 3

42 yaşındaki top modelin Valente ve kardeşi Jordan Valente'de jiu jitsu dersi aldığı biliniyor. Valente’nin aynı zamanda modelin çocukları Benjamin (12) ve Vivian’ı da (9) eğittiği biliniyor. 

Entertainment Tonight’ın haberinde Gisele ve Joaquim’in aralarında bir birlikteliğin söz konusu olmadığı ve modelin çocuklarının da akşam yemeğinde ikiliye eşlik ettiği belirtildi.

13 yıllık evliliğini bitiren Gisele Bünchen jiu jitsu hocasıyla mı birlikte? - 4

KOMŞU OLDULAR

Öte yandan, Bündchen ve Brady boşanmanın ardından komşu olmuştu. Bündchen Miami'de milyon dolarlık yeni bir malikane satın aldı. Bu malikane, eski çiftin birlikteyken 30 milyon dolara yaptırdığı yeni malikanenin tam çapraz karşısında yer alıyor.

13 yıllık evliliğini bitiren Gisele Bünchen jiu jitsu hocasıyla mı birlikte? - 5

Evliliklerinden iki çocuğu bulunan Bündchen ve Brady geçtiğimiz ay 13 yıllık birlikteliklerini noktalamıştı.

Bünchen'den ayrılan Brady “İşteyken işe odaklanırsınız, sonra eve gidersiniz ve evdeki önceliklerinize odaklanırsınız. Elinizden gelenin en iyisini yaparsınız. Çalışmaya ve bir baba olmaya devam ettiğim müddetçe bunları yapacağım” demişti.

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