13 yıllık evliliğini bitiren Gisele Bünchen üçüncü kez hamile

Ünlü isim, "Bu, sağlıksız bir ilişkiden ayrılma cesaretini gösterdiklerinde suçlanan ve sadakatsiz diye etiketlenen pek çok kadının başına gelen bir şey" dedi.

Gisele Bündchen, "Toplumlarıyla baş etmek zorundalar. Aileleriyle uğraşmak zorundalar. Elbette bu durum benim için biraz daha fazla büyüyor" ifadelerini kullandı.