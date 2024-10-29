13 yıllık evliliğini bitiren Gisele Bünchen üçüncü kez hamile
2022 yılında Tom Brady ile yollarını ayıran Gisele Bündchen, jiu jitsu hocasıyla yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü model, üçüncü kez anne olacağını açıkladı.
Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 13 yıllık evliliklerini 31 Ekim 2022'de sonlandırmıştı.
O dönemden beri jiu-jitsu eğitmeni Joaquim Valente ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Gisele Bündchen, ihanet iddialarını her seferinde yalanlanmıştı.