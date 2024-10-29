13 yıllık evliliğini bitiren Gisele Bünchen üçüncü kez hamile

2022 yılında Tom Brady ile yollarını ayıran Gisele Bündchen, jiu jitsu hocasıyla yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü model, üçüncü kez anne olacağını açıkladı.

13 yıllık evliliğini bitiren Gisele Bünchen üçüncü kez hamile - 1

Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 13 yıllık evliliklerini 31 Ekim 2022'de sonlandırmıştı.

O dönemden beri jiu-jitsu eğitmeni Joaquim Valente ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Gisele Bündchen, ihanet iddialarını her seferinde yalanlanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

13 yıllık evliliğini bitiren Gisele Bünchen üçüncü kez hamile - 2

44 yaşındaki Brezilyalı model hamile olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz yıl haziran ayından beri Joaquim Valente ile aşk yaşayan model, üçüncü kez anne olacak.

13 yıllık evliliğini bitiren Gisele Bünchen üçüncü kez hamile - 3

EVDE DOĞUM YAPMAK İSTİYOR

Modelin, Miami'deki 11 milyon dolarlık evinde doğum yapmak istediği biliniyor.

Hamilelik haberinin ardından bir kaynak People'a, "Gisele Miami'de çok mutlu. Oradaki hayatından keyif alıyor" dedi ve yıldızın Valente'nin hayatında olmasından dolayı "çok şanslı" hissettiğini ekledi.

13 yıllık evliliğini bitiren Gisele Bünchen üçüncü kez hamile - 4

Çifte yakın bir kaynak "Arkadaş olarak başladılar ama bir yıldan uzun süredir ciddi bir ilişkileri var. Gisele bebek konusunda heyecanlı ve kendini iyi hissediyor. Birkaç aylık hamile ve evde doğum yapmayı planlıyor" dedi.

13 yıllık evliliğini bitiren Gisele Bünchen üçüncü kez hamile - 5

Modelin, Tom Brady ile evliliğinden Benjamin (14) ve Vivian (11) adında iki çocuğu bulunuyor.

13 yıllık evliliğini bitiren Gisele Bünchen üçüncü kez hamile - 6

"HAYATIMI BASINA MALZEME ETMEK İSTEMİYORUM"

Brady'i Valente ile aldattığına yönelik iddiaları kesin bir dille reddeden Bündchen, "Bu bir yalan. Hayatımı basına malzeme etmek istemiyorum. Kendimi tüm bunlara açık hale getirmek istemiyorum" demişti.

13 yıllık evliliğini bitiren Gisele Bünchen üçüncü kez hamile - 7

Ünlü isim, "Bu, sağlıksız bir ilişkiden ayrılma cesaretini gösterdiklerinde suçlanan ve sadakatsiz diye etiketlenen pek çok kadının başına gelen bir şey" dedi.

Gisele Bündchen, "Toplumlarıyla baş etmek zorundalar. Aileleriyle uğraşmak zorundalar. Elbette bu durum benim için biraz daha fazla büyüyor" ifadelerini kullandı.

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