15 yaşında baba olduğu iddia edildi: Kourtney Kardashian sessizliğini bozdu

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

45 yaşındaki Kourtney Kardashian oğluyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı:



"Kendim veya ailemle ilgili söylentiler veya komplo teorileriyle ilgili nadiren açıklama yaparım ancak çocuğumla ilgili ve herhangi birinin bu yalanların uzaktan yakından doğru olduğunu düşünmesine izin vermek yanlış geliyor. Doğru değiller. Mason'ın bir çocuğu yok."



