15 yaşında baba olduğu iddia edildi: Kourtney Kardashian sessizliğini bozdu

Kourtney Kardashian ve Scott Disick'in büyük oğlu Mason Disick hakkındaki iddialar ortalığı karıştırdı. Realite şov yıldızının 15 yaşındaki oğlunun baba olduğu iddia edildi. Kourtney Kardashian iddialar karşısında sessizliğini bozdu.

15 yaşında baba olduğu iddia edildi: Kourtney Kardashian sessizliğini bozdu - 1

Kardashian ailesinin en büyük çocuğu Kourtney Kardashian ile Scott Disick'in büyük oğlu Mason hakkındaki iddialar sosyal medyada gündem oldu.

Söylentilere göre, 15 yaşındaki Mason Disick eski sınıf arkadaşından bebek sahibi oldu. Mason'a ait olduğu öne sürülen bir Instagram hesabından paylaşılan ekran görüntüleri, 15 yaşındaki gencin baba olduğu iddialarına neden oldu.

N-LIFE HABERLERİ

15 yaşında baba olduğu iddia edildi: Kourtney Kardashian sessizliğini bozdu - 2

Sosyal medya hesabında yapılan bir soru-cevap etkinliğinde Mason'a bir çocuğu olup olmadığı soruldu. Mason da "Evet, oldu" yanıtını verdi. Hatta gencin, "Piper" adında bir kızı olduğu ve Mason'ın kızının fotoğrafını paylaştığı da iddialar arasında.

15 yaşında baba olduğu iddia edildi: Kourtney Kardashian sessizliğini bozdu - 3

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

45 yaşındaki Kourtney Kardashian oğluyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı:

"Kendim veya ailemle ilgili söylentiler veya komplo teorileriyle ilgili nadiren açıklama yaparım ancak çocuğumla ilgili ve herhangi birinin bu yalanların uzaktan yakından doğru olduğunu düşünmesine izin vermek yanlış geliyor. Doğru değiller. Mason'ın bir çocuğu yok."

15 yaşında baba olduğu iddia edildi: Kourtney Kardashian sessizliğini bozdu - 4

"YALANLAR UYDURMAYI BIRAKIN"

Kardashian, Mason adına açılan hesapların sahte olduğunu "Oğlum mahremiyetine gerçekten önem veriyor ve tüm medyadan lütfen saygılı olmalarını rica ediyorum. Önünde güzel bir hayat olan bir çocuk. Lütfen yanlış hikayeler yaymayı ve yalanlar uydurmayı bırakın" sözleriyle açıkladı.

15 yaşında baba olduğu iddia edildi: Kourtney Kardashian sessizliğini bozdu - 5

Mason'ın daha önce sosyal medyada tartışmalı paylaşımlar yapmış olması, hesabın gerçekliği konusunda soru işaretlerine neden olmuştu.

15 yaşında baba olduğu iddia edildi: Kourtney Kardashian sessizliğini bozdu - 6

Mason Disick, Kourtney Kardashian ve eski sevgilisi Scott Disick'in en büyük çocuğu. Çiftin Penelope ve Reign adında iki çocuğu daha var.

15 yaşında baba olduğu iddia edildi: Kourtney Kardashian sessizliğini bozdu - 7

Kardashian Barker ve Disick, yaklaşık 10 yıl süren inişli çıkışlı ilişkilerini 2015'te sonlandırdı. Kardashian ardından Blink-182 davulcusu Travis Barker ile 2022'de evlendi ve ilk çocukları Rocky Barker'ı 2023'te kucağına aldı.

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