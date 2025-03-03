15 yaşında baba olduğu iddia edildi: Kourtney Kardashian sessizliğini bozdu
Kourtney Kardashian ve Scott Disick'in büyük oğlu Mason Disick hakkındaki iddialar ortalığı karıştırdı. Realite şov yıldızının 15 yaşındaki oğlunun baba olduğu iddia edildi. Kourtney Kardashian iddialar karşısında sessizliğini bozdu.
Kardashian ailesinin en büyük çocuğu Kourtney Kardashian ile Scott Disick'in büyük oğlu Mason hakkındaki iddialar sosyal medyada gündem oldu.
Söylentilere göre, 15 yaşındaki Mason Disick eski sınıf arkadaşından bebek sahibi oldu. Mason'a ait olduğu öne sürülen bir Instagram hesabından paylaşılan ekran görüntüleri, 15 yaşındaki gencin baba olduğu iddialarına neden oldu.