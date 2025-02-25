16 yıllık evlilik bitiyor | Güzide Duran'dan itiraf: Evet pişmanım

"EVET PİŞMANIM"

Adnan Aksoy ve iki çocuğuyla birlikte uzun yıllar yurtdışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen Duran, L'Officiel dergisine verdiği röportaja şu ifadeleri kullandı.



"Çocuklar şu an Roma'da yaşıyor. Ben İstanbul'da olmak istiyorum, özledim tabii. 16 yıl oldu Amerika'da ve İtalya'da yaşayalı, ülkemden aynı kalalı. Hem burada tekrar çalışmaya dönmek istiyorum. 'Çalışma hayatından bu kadar uzak kaldığın için pişman mısın?' diye soracak olursan; evet pişmanım. Yani pişman olduğumu şöyle söyleyebilirim, evet çocuklarıma çok güzel zaman ayırdım, onları kendim büyüttüm, emek verdim ama yine de hem çalışan anne hem de çocuklarıyla vakit geçirebilen bir anne olmak isterdim."