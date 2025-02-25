16 yıllık evlilik bitiyor | Güzide Duran'dan itiraf: Evet pişmanım

Bir dönemin gözde mankenlerinden Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un 16 yıllık evliliği sona eriyor. Eşinden psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğü iddia edilen Güzide Duran konuyla ilgili haberleri yalanlanmıştı. Duran evliliğine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

16 yıllık evlilik bitiyor | Güzide Duran'dan itiraf: Evet pişmanım - 1

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren, 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine girmişti. 16 yıldır evli ve iki çocukları olan ünlü çift hakkında ayrılık iddiaları ortaya atıldı. Boşanma haberleriyle ilgili ilk açıklama eski manken Güzide Duran'dan geldi. Duran, "Evet doğru, bir süreç yaşıyoruz şu an" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

16 yıllık evlilik bitiyor | Güzide Duran'dan itiraf: Evet pişmanım - 2

AŞK İDDİALARINI REDDETTİ

Duran'ın Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Duran iddiaları "Çıkan haberleri de umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir" sözleriyle yalanlamıştı.

16 yıllık evlilik bitiyor | Güzide Duran'dan itiraf: Evet pişmanım - 3

"GİZLİLİK KARARI VAR"

Güzide Duran, son dönemde eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Snob Magazin'e konuşan Duran, ''Yanlış haber o, zaten gizlilik kararı var. O kadar detaya girmiyorum çünkü gizlilik kararı var. Konuşamam. Ben de o haberlerin çıkmasına çok şaşırdım. Bu kararın üstüne. Normalde çıkmaması gerekiyordu. Hiç bu konular hakkında konuşmayayım. Yasak zaten avukatım tarafından da'' ifadelerini kullandı.

16 yıllık evlilik bitiyor | Güzide Duran'dan itiraf: Evet pişmanım - 4

"EVET PİŞMANIM"

Adnan Aksoy ve iki çocuğuyla birlikte uzun yıllar yurtdışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen Duran, L'Officiel dergisine verdiği röportaja şu ifadeleri kullandı.

"Çocuklar şu an Roma'da yaşıyor. Ben İstanbul'da olmak istiyorum, özledim tabii. 16 yıl oldu Amerika'da ve İtalya'da yaşayalı, ülkemden aynı kalalı. Hem burada tekrar çalışmaya dönmek istiyorum. 'Çalışma hayatından bu kadar uzak kaldığın için pişman mısın?' diye soracak olursan; evet pişmanım. Yani pişman olduğumu şöyle söyleyebilirim, evet çocuklarıma çok güzel zaman ayırdım, onları kendim büyüttüm, emek verdim ama yine de hem çalışan anne hem de çocuklarıyla vakit geçirebilen bir anne olmak isterdim."

16 yıllık evlilik bitiyor | Güzide Duran'dan itiraf: Evet pişmanım - 5

İKİ ÇOCUKLARI BULUNUYOR

Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un, Emir ve Selin adında iki çocuğu bulunuyor.

Öte yandan Adnan Aksoy, 2022 ve 2023 yıllarında da boşanma davası açmış, daha sonra davaları geri çekmişti.

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