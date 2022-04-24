19 yaşındaki Romeo Beckham da evlilik için hazır

Haberler - ntv.com.tr | 24.04.2022 - 14:40 - Son Güncelleme : 24.04.2022 - 14:43

David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin en büyük oğlu Brooklyn'in evlenmesinin ardından ikinci büyük oğulları Romeo Beckham'ın da yakın zamanda evleneceği konuşuluyor. Üç yıldır Mia Regan ile birlikte olan 19 yaşındaki Romeo'nun, evlenme teklifi etmek için abisinin düğününü beklediği konuşuluyor.

19 yaşındaki Romeo Beckham da evlilik için hazır - 1

İngiliz eski futbolcu  ve moda tasarımcısı 'ın küçük oğlu Romeo Beckham’ın da abisi  gibi kendini evliliğe hazır hissettiği ve yakın zamanda evleneceği söyleniyor.

19 yaşındaki Beckham, yaklaşık üç yıldır model Mia Regan (19) ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor.

İkiliye yakın kaynaklar, çiftin ilişkilerinin iyiye gittiğini ve yakın zamanda ciddi adımlar atabileceklerini belirtti.

19 yaşındaki Romeo Beckham da evlilik için hazır - 2

"UZUN VADELİ GELECEK İSTEDİKLERİ AÇIKTI"

Yakın bir kaynak konuyla ilgili The Daily Mirror gazetesine konuşarak, “Mia, Romeo'nun annesi Victoria'ya yakın. Çiftin birlikte uzun vadeli bir gelecek istediği zaten açıktı. Şimdiden birbirlerinin ruh eşi olduklarından bahsediyorlar” dedi.

Kaynak, çiftin birlikte büyük bir aile kurmak için sabızsızlandığını da sözlerine ekledi.

19 yaşındaki Romeo Beckham da evlilik için hazır - 3

"İLGİYİ ÜZERİNE ÇEKMEK İSTEMEDİ"

Romeo Beckham’ın kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için özellikle abisinin düğününü beklediği ve böylece ilgiyi üzerine çekmemiş olacağı da söylentiler arasında.

Öte yandan, Romeo ve Mia'nın, Brooklyn ve Nicola'dan çok daha sade bir düğün istedikleri ve çiftin yurt dışında değil İngiltere'de evlenmeyi planladıkları da söyleniyor.

19 yaşındaki Romeo Beckham da evlilik için hazır - 4

Beckham ailesinin büyük oğlu Brooklyn Beckham (23) geçtiğimiz hafta, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi  Nicole Peltz (27) ile görkemli bir düğünle evlenmişti.  

Peltz’in milyarder babasının Palm Beach’deki malikanesinde gerçekleşen düğüne, ünlü isimler akın ederken davetlilerin ve basının fotoğraf çekmesine izin verilmemişti.

19 yaşındaki Romeo Beckham da evlilik için hazır - 5

İşte Romeo Beckham ve Mia Regan çiftinin sosyal medya hesaplarından aşk dolu kareleri...

19 yaşındaki Romeo Beckham da evlilik için hazır - 6
19 yaşındaki Romeo Beckham da evlilik için hazır - 7
19 yaşındaki Romeo Beckham da evlilik için hazır - 8
19 yaşındaki Romeo Beckham da evlilik için hazır - 9

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