19 yaşındaki Romeo Beckham da evlilik için hazır

Haberler - ntv.com.tr | 24.04.2022 - 14:40 - Son Güncelleme : 24.04.2022 - 14:43
İngiliz eski futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın küçük oğlu Romeo Beckham’ın da abisi Brooklyn Beckham gibi kendini evliliğe hazır hissettiği ve yakın zamanda evleneceği söyleniyor.
19 yaşındaki Beckham, yaklaşık üç yıldır model Mia Regan (19) ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor.
İkiliye yakın kaynaklar, çiftin ilişkilerinin iyiye gittiğini ve yakın zamanda ciddi adımlar atabileceklerini belirtti.
Yakın bir kaynak konuyla ilgili The Daily Mirror gazetesine konuşarak, “Mia, Romeo'nun annesi Victoria'ya yakın. Çiftin birlikte uzun vadeli bir gelecek istediği zaten açıktı. Şimdiden birbirlerinin ruh eşi olduklarından bahsediyorlar” dedi.
Kaynak, çiftin birlikte büyük bir aile kurmak için sabızsızlandığını da sözlerine ekledi.
Romeo Beckham’ın kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için özellikle abisinin düğününü beklediği ve böylece ilgiyi üzerine çekmemiş olacağı da söylentiler arasında.
Öte yandan, Romeo ve Mia'nın, Brooklyn ve Nicola'dan çok daha sade bir düğün istedikleri ve çiftin yurt dışında değil İngiltere'de evlenmeyi planladıkları da söyleniyor.
Beckham ailesinin büyük oğlu Brooklyn Beckham (23) geçtiğimiz hafta, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Nicole Peltz (27) ile görkemli bir düğünle evlenmişti.
Peltz’in milyarder babasının Palm Beach’deki malikanesinde gerçekleşen düğüne, ünlü isimler akın ederken davetlilerin ve basının fotoğraf çekmesine izin verilmemişti.
İşte Romeo Beckham ve Mia Regan çiftinin sosyal medya hesaplarından aşk dolu kareleri...