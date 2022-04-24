19 yaşındaki Romeo Beckham da evlilik için hazır

"İLGİYİ ÜZERİNE ÇEKMEK İSTEMEDİ"

Romeo Beckham’ın kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için özellikle abisinin düğününü beklediği ve böylece ilgiyi üzerine çekmemiş olacağı da söylentiler arasında.

Öte yandan, Romeo ve Mia'nın, Brooklyn ve Nicola'dan çok daha sade bir düğün istedikleri ve çiftin yurt dışında değil İngiltere'de evlenmeyi planladıkları da söyleniyor.