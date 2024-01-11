1952 Türkiye güzeli Gelengül Erman hayatını kaybetti: Güzelliğinin konuşulmasından rahatsız olurdu

Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze namazında çocukları, torunları ve dostları yer aldı. Gelengül Erman'ın oğlu Fuat Erman, annesinin çocuklarıyla çok ilgili olduğunu ve güzelliğinin konuşulmasından hiç hoşlanmadığını belirtti.

Halit Refiğ'in eşi, Erman'ın aile dostu Gülper Refiğ ise, "Sık sık yemekler yapardı, biz de sinema camiasıyla yemeklere giderdik. Orada yediğimiz yemekler, onlar bitti" diye anlattı.