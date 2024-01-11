1952 Türkiye güzeli Gelengül Erman hayatını kaybetti: Güzelliğinin konuşulmasından rahatsız olurdu
Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan 1952 Türkiye Güzeli yarışmasının birincisi Gelengül Melek Erman hayatını kaybetti. Erman, Türkiye'yi dünyanın ilk Miss Universe yarışmasında da temsil etmişti. Oğlu Fuat Erman annesini, "Film dünyasına pek girmiyor, o dönemin gereği ev kadını olarak devam ediyor. Elinden birçok şey gelirdi, mutfağı kuvvetliydi, örgüsü kuvvetliydi. 'Ya siz güzellik kraliçesi' deseniz hemen geçiştirirdi" diyerek anlattı.
1952 Türkiye Güzel yarışmasının birincisi Gelengül Melek Erman hayatını kaybetti.
Erman, Türkiye'yi 1952 yılında Los Angeles'taki Long Beach sahilinde ilk kez düzenlenen Miss Universe'de temsil etti. Dünyanın 30 ülkesinden gelen güzellerle yarışan Gelengül Melek Tayfuroğlu, Amerika'dan bir derece alamayarak döndü.