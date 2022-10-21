20 yaşındaki Billie Eilish'in yeni sevgilisiyle arasındaki yaş farkı tepki çekti

ARALARINDA 11 YAŞ VAR

Şarkıcının hayranları bu ilişkiyle ilgili heyecanını paylaşırken bazı sosyal medya kullanıcıları çiftin arasındaki yaş farkına dikkat çekti. 20 yaşındaki Eillish’in 31 yaşındaki Jesse Rutherford ile arasında 11 yaş olması bazı kesimler tarafından uygunsuz bulundu.