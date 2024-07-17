20 yıl sonra bir araya gelen Jennifer Lopez-Ben Affleck çifti evlilik yıl dönümlerini kutlamadı

FARKLI ŞEHİRDELER

Page Six'in haberine göre, Jennifer Lopez menajeri ile New York'ta, Affleck ise Los Angeles'ta vakit geçiriyor. Çiftin, bu özel günde bile bir araya gelmemesi dikkat çekti.

Öte yandan Lopez, evlilik yıl dönümüyle ilgili herhangi bir paylaşımda bile bulunmadı.