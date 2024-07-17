20 yıl sonra bir araya gelen Jennifer Lopez-Ben Affleck çifti evlilik yıl dönümlerini kutlamadı

20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren ve son dönemde boşanacakları iddia edilen Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlilik yıl dönümlerini ayrı şehirlerde kutladı.

20 yıl sonra bir araya gelen Jennifer Lopez-Ben Affleck çifti evlilik yıl dönümlerini kutlamadı - 1

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı.

Son dönemde çiftin ayrılacağı iddia ediliyor.

N-LIFE HABERLERİ

20 yıl sonra bir araya gelen Jennifer Lopez-Ben Affleck çifti evlilik yıl dönümlerini kutlamadı - 2

EVLERİNİ SATIYORLAR

Boşanacakları iddiaları hakkında henüz bir açıklamada bulunmayan çiftin, 60 milyon dolarlık malikanelerini satışa çıkardığı iddia edilmişti. Çift, Los Angeles Beverly Hills'teki 12 yatak odalı, 24 banyolu malikaneyi bir yıl önce satın almıştı.

Evlenmeden önce yaklaşık iki boyunca yaşayacakları evi arayan Lopez-Affleck çifti, lüks malikanelerini resmen satışa çıkardı. Çift, geçtiğimiz yıl 60 milyon dolara aldıkları malikane için 68 milyon dolar istiyor.

AYLARDIR AYRI YAŞIYORLAR

Evdeki tadilat ve yenileme çalışmalarının son dört ayda tamamlandığı bildirildi. Ev şu anda bir emlak sitesinde 'satılık' olarak listeleniyor. Çiftin boşanma aşamasında olduğu ve aylardır ayrı yaşadıkları biliniyor.

20 yıl sonra bir araya gelen Jennifer Lopez-Ben Affleck çifti evlilik yıl dönümlerini kutlamadı - 3

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ KUTLAMADILAR

54 yaşındaki Lopez ile Affleck'in şu sıralar evliliklerini kurtarmaya çalıştığı biliniyor. Ünlü çift 16 Temmuz 2022'de dünyaevine girmişti.

Dün çiftin 2'nci evlilik yıl dönümüydü.

20 yıl sonra bir araya gelen Jennifer Lopez-Ben Affleck çifti evlilik yıl dönümlerini kutlamadı - 4

FARKLI ŞEHİRDELER

Page Six'in haberine göre, Jennifer Lopez menajeri ile New York'ta, Affleck ise Los Angeles'ta vakit geçiriyor. Çiftin, bu özel günde bile bir araya gelmemesi dikkat çekti.

Öte yandan Lopez, evlilik yıl dönümüyle ilgili herhangi bir paylaşımda bile bulunmadı.

20 yıl sonra bir araya gelen Jennifer Lopez-Ben Affleck çifti evlilik yıl dönümlerini kutlamadı - 5

Lopez, İtalya tatilinin ardından zamanının çoğunu New York'ta geçiriyor. Şarkıcı son olarak Affleck'in kızı Violet ile paylaşım yapmıştı.

20 yıl sonra bir araya gelen Jennifer Lopez-Ben Affleck çifti evlilik yıl dönümlerini kutlamadı - 6

Ünlü çift, "Gigli" adlı romantik komedi filminin setinde tanıştı ve arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüştü.

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