20 yıl sonra ortaya çıktı: Evlenmemeleri için yalvarmış

Daily Mail'de yer alan habere göre; Prens Harry, yıllar önce masalsı bir düğünle dünyaevine giren Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın evliliğine ilk etapta karşı çıktı.

Prens Harry'nin 2023'te yayımlanan Spare adlı kitabında, William ve Harry'nin, babalarına Camilla ile evlenmemesi için yalvardığı bilgisi yer aldı. Üstelik bu evliliğe, Harry ve William'ın yanı sıra, Kraliyet Ailesi'nin üst düzey üyelerinin de olumlu bakmadığı öne sürüldü.

Kitapta, Harry ve William'ın Kral Charles'a ''Camilla ile arandaki romantik ilişkiyi destekliyoruz ancak lütfen evlenmeyin'' dediği öğrenildi.