20 yıl sonra ortaya çıktı: Evlenmemeleri için yalvarmış

Geçtiğimiz günlerde 20. yıl dönümlerini kutlayan Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın evliliğine dair dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

20 yıl sonra ortaya çıktı: Evlenmemeleri için yalvarmış - 1

Daily Mail'de yer alan habere göre; Prens Harry, yıllar önce masalsı bir düğünle dünyaevine giren Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın evliliğine ilk etapta karşı çıktı.

Prens Harry'nin 2023'te yayımlanan Spare adlı kitabında, William ve Harry'nin, babalarına Camilla ile evlenmemesi için yalvardığı bilgisi yer aldı. Üstelik bu evliliğe, Harry ve William'ın yanı sıra, Kraliyet Ailesi'nin üst düzey üyelerinin de olumlu bakmadığı öne sürüldü.

Kitapta, Harry ve William'ın Kral Charles'a ''Camilla ile arandaki romantik ilişkiyi destekliyoruz ancak lütfen evlenmeyin'' dediği öğrenildi.

N-LIFE HABERLERİ

20 yıl sonra ortaya çıktı: Evlenmemeleri için yalvarmış - 2

Baba ve oğulları arasındaki konuşma, Prenses Diana'nın Paris'teki bir araba kazasında hayatını kaybetmesinden bir yıl sonra gerçekleşti. O zamanki Galler Prensi'nden tek istekleri, Camilla ile evlenmemesiydi.

20 yıl sonra ortaya çıktı: Evlenmemeleri için yalvarmış - 3

Harry, Camilla ile William arasındaki görüşmelerin ayrıntılarının daha sonra basına sızdırıldığını ve bunları gazetecilere Camilla'nın teslim ettiğini iddia etti.

20 yıl sonra ortaya çıktı: Evlenmemeleri için yalvarmış - 4

Tom Bower'ın 1998 tarihli Asi Prens kitabına göre, Harry ve William'ın Camilla ile tanıştığı sıralarda Charles, annesine Camilla ile evlenmek istediğini söylemiş ancak Kraliçe, bu durumdan pek hoşnut olmamış.

20 yıl sonra ortaya çıktı: Evlenmemeleri için yalvarmış - 5

Charles ve Diana'nın evliliğinin 1992'de sona ermesinin ardından Camilla, ''yuva yıkan kadın'' olarak görülüyordu. 2022'de Vogue dergisine konuşan Camilla, ''Uzun süre boyunca eleştirilere maruz kaldım ancak daha sonra bununla yaşamayı öğrendim'' ifadelerini kullanmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER