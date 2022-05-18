2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı

Haberler - ntv.com.tr | 18.05.2022 - 08:00 - Son Güncelleme : 18.05.2022 - 08:15

Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, Fransa'nın Cannes şehrinde dünyaca ünlü yıldızların katıldığı törenle başladı. Yıldızlarla dolu, gösterişli bir kırmızı halı geçidi yapılan, 'Final Cut'ın açılış filmi olarak gösterildiği Cannes'da, Forest Whitaker'a Ömür Boyu Başarı Ödülü verildi. Dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan Cannes'ın bu yılki açılışına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin video aracılığıyla hitap etmesi damga vurdu. İşte 75. Cannes Film Festivali açılışında yaşananlar ve kırmızı halı kıyafetleri...

2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 1

Dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan Festivali, bu yıl 75'inci kez başladı. 2020'de pandemi nedeniyle iptal edilen, geçen yıl tüm hızıyla dönen festivalin açılışında yıldızlarla dolu bir kırmızı halı geçidi yapıldı. 

2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 2

Bu yılki Cannes törenine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin video aracılığıyla hitap etmesi damga vurdu. 

Festivalin açılış töreni sırasında, Ukrayna'nın savaş zamanı liderine dönüşen komedyen, artık imzası olan askeri yeşil tişörtüyle ekranda belirdi ve Fransa'nın Cannes şehrinde toplanan kalabalık tarafından ayakta alkışlandı.

Konuşmasında Chaplin'in "Büyük Diktatör"ünden alıntı yapan Zelenski, “İnsanların nefreti geçecek, diktatörler ölecek ve halktan aldıkları güç tekrar halka dönecek. Ve insanlar öldüğü sürece özgürlük asla yok olmayacak" dedi.

2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 3

Açılış töreninde 'The Artist' filmiyle bilinen Michel Hazanavicius'un 'Final Cut' adlı zombi komedisi türündeki filmi gösterildi. 

1 saat 50 dakika süren gösterim sonunda geleneksel ayakta alkışlama seremonisi başladı. Yönetmen Michel Hazanavicius, dört dakika süren alkışın tadını çıkardı. 

2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 4

Cannes'da bu yıl Amerikalı aktör Forest Whitaker'a Altın Palmiye Ömür Boyu Başarı Ödülü verildi. Törende “Kuş”, “Hayalet Köpek”, “Paranın Rengi”, “Panik Odası” gibi bazı filmlerinden klipler gösterilen aktör ayakta alkışlandı.

2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 5

Titane' ve 'Fire' filmlerinin yıldızı Vincent Lindon'ın jüri başkanı olduğu Cannes jürisinde Rebecca Hall, Deepika Padukone, Noomi Rapace, Asghar Farhadi, Ladj Ly, Jeff Nichols ve Joachim Trier yer alıyor. Festival 28 Mayıs'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

İşte dünyaca ünlü yıldızların boy gösterdiği 75. kırmızı halısı ve açılış töreninden yansıyanlar...

2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 6

Rebecca Hall 

Elbise: Gucci

2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 7

Deepika Padukone

Elbise: Sabyasachi

2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 8

Julianne Moore

Elbise: Bottega Veneta

2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 9

Eva Longoria

Elbise: Alberta Ferretti 

2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 10

Amandine Petit 

Elbise: Dessange Paris

2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 11

Lori Harvey

Elbise: Alexandre Vauthier

2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 12

Lashana Lynch

Elbise: Fendi

2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 13

Urvashi Rautela

Elbise: Tony Ward Couture

2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 14

Caroline Daur

2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 15

Agathe Rousselle

2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 16

Cannes Film Festivali açılışından yansıyanlar

2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 17
2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 18
2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 19
2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 20
2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 21
2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 22
2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 23
2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 24
2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 25
2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 26
2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 27
2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı - 28

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