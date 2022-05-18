2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı

Dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali, bu yıl 75'inci kez başladı. 2020'de pandemi nedeniyle iptal edilen, geçen yıl tüm hızıyla dönen festivalin açılışında yıldızlarla dolu bir kırmızı halı geçidi yapıldı.