2022 Cannes Film Festivali başladı: Kırmızı halı şıklığı

Haberler - ntv.com.tr | 18.05.2022 - 08:00 - Son Güncelleme : 18.05.2022 - 08:15
Bu yılki Cannes törenine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin video aracılığıyla hitap etmesi damga vurdu.
Festivalin açılış töreni sırasında, Ukrayna'nın savaş zamanı liderine dönüşen komedyen, artık imzası olan askeri yeşil tişörtüyle ekranda belirdi ve Fransa'nın Cannes şehrinde toplanan kalabalık tarafından ayakta alkışlandı.
Konuşmasında Chaplin'in "Büyük Diktatör"ünden alıntı yapan Zelenski, “İnsanların nefreti geçecek, diktatörler ölecek ve halktan aldıkları güç tekrar halka dönecek. Ve insanlar öldüğü sürece özgürlük asla yok olmayacak" dedi.
Açılış töreninde 'The Artist' filmiyle bilinen Michel Hazanavicius'un 'Final Cut' adlı zombi komedisi türündeki filmi gösterildi.
1 saat 50 dakika süren gösterim sonunda geleneksel ayakta alkışlama seremonisi başladı. Yönetmen Michel Hazanavicius, dört dakika süren alkışın tadını çıkardı.
Cannes'da bu yıl Amerikalı aktör Forest Whitaker'a Altın Palmiye Ömür Boyu Başarı Ödülü verildi. Törende “Kuş”, “Hayalet Köpek”, “Paranın Rengi”, “Panik Odası” gibi bazı filmlerinden klipler gösterilen aktör ayakta alkışlandı.
Titane' ve 'Fire' filmlerinin yıldızı Vincent Lindon'ın jüri başkanı olduğu Cannes jürisinde Rebecca Hall, Deepika Padukone, Noomi Rapace, Asghar Farhadi, Ladj Ly, Jeff Nichols ve Joachim Trier yer alıyor. Festival 28 Mayıs'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
İşte dünyaca ünlü yıldızların boy gösterdiği 75. Cannes Film Festivali kırmızı halısı ve açılış töreninden yansıyanlar...
Rebecca Hall
Elbise: Gucci
Deepika Padukone
Elbise: Sabyasachi
Julianne Moore
Elbise: Bottega Veneta
Eva Longoria
Elbise: Alberta Ferretti
Amandine Petit
Elbise: Dessange Paris
Lori Harvey
Elbise: Alexandre Vauthier
Lashana Lynch
Elbise: Fendi
Urvashi Rautela
Elbise: Tony Ward Couture
Caroline Daur
Agathe Rousselle