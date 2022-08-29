Galeri

2022 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinin unutulmaz anları

Haberler - ntv.com.tr | 29.08.2022 - 12:48 - Son Güncelleme : 29.08.2022 - 13:03

Kanye West’in Taylor Swift’in elinden ödülünü alması, Lady Gaga’nın etten kıyafeti veya Britney Spears’ın yılanlı “I'm a Slave 4 U” performansı... Pek çok ikonik ana ev sahipliği yapan MTV Video Müzik Ödülleri, bu sene de sahnede yaşananlarla konuşulmayı başardı. İşte gecenin öne çıkan önemli olayları...

2022 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinin unutulmaz anları - 1

Eurovision birincisi İtalyan çıkan glam rock grubu Maneskin geceden ödülle ayrıldı. Ancak grubun sahne performansı gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

2022 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinin unutulmaz anları - 2

SANSÜR UYGULADILAR

Grubun bas gitaristi Victoria De Angelis'in performans sırasında elbisenin azizliğine uğraması üzerine MTV performansa sansür uygulayarak reklamlara gitti. Ayrıca grubun solisti Damiano David’in pantolonu da çok konuşuldu.

2022 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinin unutulmaz anları - 3

Alternatif rock grubu The Red Hot Chili Peppers, İkon ödülü’nü yakın zamanda hayatını kaybeden Foo Fighters üyesi Taylor Hawkins’e adadı.

2022 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinin unutulmaz anları - 4

Video Vanguard (Öncü) Ödülü’ne layık görülen ABD’li rapçi Nicki Minaj, gecede ‘Monster’, ‘Super Bass’ ve ‘Super Freaky Girl’ şarkılarını seslendirdi.

2022 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinin unutulmaz anları - 5

Ödülünü almak için sahneye çıkan rapçi, “Keşke Whitney Houston ve Michael Jackson da burada olsaydı” dedi.

2022 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinin unutulmaz anları - 6

Rap müziğin ünlü temsilcileri Eminem ve Snoop Dogg, sahnede kurdukları prodüksiyon ile gecenin en çok konuşulan ikilisi oldu.

2022 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinin unutulmaz anları - 7

"From The D 2 The LBC" adlı şarkılarını seslendiren ikilinin ünlü NFTler 'Bored Apes' olarak yansıtıldığı video gündem oldu.

2022 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinin unutulmaz anları - 8

Amber Heard davasından zaferle ayrılan Johnny Depp, hologram formatında törene katıldı. 

2022 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinin unutulmaz anları - 9

Astronot kostümü içinde havada süzülen Depp, “İşe ihtiyacım vardı” ifadelerini kullandı.

2022 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinin unutulmaz anları - 10

The Saturday Night Live ile yıldızı parlayan Chloe Fineman'ın elbisesi, sosyal medyada yorgana benzetilerek komedi malzemesi oldu.

2022 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinin unutulmaz anları - 11

Rapçi Jack Harlow'un performansına Fergie'nin katılması gecenin öne çıkan olayları arasında yer aldı.

2022 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinin unutulmaz anları - 12

Rapçinin hit parçası "First Class", Fergie'nin "Glamorous" şarkısından ilham alınarak bestelenmişti.

2022 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinin unutulmaz anları - 13

Geceden prestijli "Yılın Klibi" ödülüyle ayrılan Taylor Swift'in hayranlarının kamerasına yansıyan dans anları çok konuşuldu.

2022 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinin unutulmaz anları - 14

Son dönemde yıldızı parlayan Lizzo'nun performansı ise geceye damgasını vurdu.

2022 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinin unutulmaz anları - 15

Şarkıcını dinamik ve renkli koreografili dansı çok beğenildi.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER