2022 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinin unutulmaz anları

Haberler - ntv.com.tr | 29.08.2022 - 12:48 - Son Güncelleme : 29.08.2022 - 13:03
Eurovision birincisi İtalyan çıkan glam rock grubu Maneskin geceden ödülle ayrıldı. Ancak grubun sahne performansı gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.
Grubun bas gitaristi Victoria De Angelis'in performans sırasında elbisenin azizliğine uğraması üzerine MTV performansa sansür uygulayarak reklamlara gitti. Ayrıca grubun solisti Damiano David’in pantolonu da çok konuşuldu.
Alternatif rock grubu The Red Hot Chili Peppers, İkon ödülü’nü yakın zamanda hayatını kaybeden Foo Fighters üyesi Taylor Hawkins’e adadı.
Video Vanguard (Öncü) Ödülü’ne layık görülen ABD’li rapçi Nicki Minaj, gecede ‘Monster’, ‘Super Bass’ ve ‘Super Freaky Girl’ şarkılarını seslendirdi.
Ödülünü almak için sahneye çıkan rapçi, “Keşke Whitney Houston ve Michael Jackson da burada olsaydı” dedi.
Rap müziğin ünlü temsilcileri Eminem ve Snoop Dogg, sahnede kurdukları prodüksiyon ile gecenin en çok konuşulan ikilisi oldu.
"From The D 2 The LBC" adlı şarkılarını seslendiren ikilinin ünlü NFTler 'Bored Apes' olarak yansıtıldığı video gündem oldu.
Amber Heard davasından zaferle ayrılan Johnny Depp, hologram formatında törene katıldı.
Astronot kostümü içinde havada süzülen Depp, “İşe ihtiyacım vardı” ifadelerini kullandı.
The Saturday Night Live ile yıldızı parlayan Chloe Fineman'ın elbisesi, sosyal medyada yorgana benzetilerek komedi malzemesi oldu.
Rapçi Jack Harlow'un performansına Fergie'nin katılması gecenin öne çıkan olayları arasında yer aldı.
Rapçinin hit parçası "First Class", Fergie'nin "Glamorous" şarkısından ilham alınarak bestelenmişti.
Geceden prestijli "Yılın Klibi" ödülüyle ayrılan Taylor Swift'in hayranlarının kamerasına yansıyan dans anları çok konuşuldu.
Son dönemde yıldızı parlayan Lizzo'nun performansı ise geceye damgasını vurdu.
Şarkıcını dinamik ve renkli koreografili dansı çok beğenildi.