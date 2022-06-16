2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı

Haberler - ntv.com.tr | 16.06.2022 - 17:07

İngiltere’de Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen Royal Ascot At Yarışları tüm hızıyla devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İngiliz sosyetesi ve kraliyetinden konuklar, birbirinden ilginç şapkalarıyla yarışların önüne geçmeyi başardı. Sağlık sorunları nedeniyle etkinliğin ilk günlerinde yer alamayan Kraliçe II. Elizabeth'in önümüzdeki günlerde katılım göstermesi bekleniyor.

2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 1

İngiliz Ailesi onuruna düzenlenen bu yılki Royal Ascot , renkli geçen iki günün ardından hız kesmeden devam ediyor.

2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 2

İLGİNÇ ŞAPKALAR ÖN PLANDAYDI

Etkinlikte İngiliz sosyetesi ve kraliyet ailesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden ilginç şapka stilleriyle boy gösterdi.

2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 3

KISITLAMALAR AZALDI

Bu yılki etkinlik, pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte geçen yılların aksine daha az kısıtlama ve önlemler eşliğinde gerçekleşiyor.

2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 4

KIYAFET ZORUNLULUĞU KALKTI

Ascot'ta bu yıl kıyafet kurallarında da bazı esneklikler sağlandı.

Katılımcılar bu yıl daha rahat kıyafetler tercih edebiliyor.

2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 5

KRALİÇE SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE KATILAMADI

Etkinliğe Prens Charles ve Cornwall Düşesi Camilla katılırken, Kraliçe Elizabeth etkinliğin ilk iki gününe sağlık sorunları nedeniyle katılım gösteremedi.

2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 6

KIYAFETİYLE İLGİLİ BAHİS OYNADILAR

Ancak Kraliçe'nin önümüzdeki günlerde katılım göstermesi bekleniyor.

Hatta bahisçiler, Kraliçe'nin katılımı ve etkinlikte tercih edeceği kıyafetin rengine dair bahis dahi oynadılar.

2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 7

İşte Royal Ascot At Yarışları’dan yansıyan renkli kareler ve katılımcıların birbirinden ilgi çekici şapka stilleri...

2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 8
2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 9
2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 10
2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 11
2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 12
2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 13
2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 14
2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 15
2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 16
2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 17
2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 18
2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 19
2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 20
2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 21
2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 22
2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 23
2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 24
2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 25
2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı - 26

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