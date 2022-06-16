2022 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı

Haberler - ntv.com.tr | 16.06.2022 - 17:07
İngiliz Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen bu yılki Royal Ascot At Yarışları, renkli geçen iki günün ardından hız kesmeden devam ediyor.
Etkinlikte İngiliz sosyetesi ve kraliyet ailesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden ilginç şapka stilleriyle boy gösterdi.
Bu yılki etkinlik, pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte geçen yılların aksine daha az kısıtlama ve önlemler eşliğinde gerçekleşiyor.
Ascot'ta bu yıl kıyafet kurallarında da bazı esneklikler sağlandı.
Katılımcılar bu yıl daha rahat kıyafetler tercih edebiliyor.
Etkinliğe Prens Charles ve Cornwall Düşesi Camilla katılırken, Kraliçe Elizabeth etkinliğin ilk iki gününe sağlık sorunları nedeniyle katılım gösteremedi.
Ancak Kraliçe'nin önümüzdeki günlerde katılım göstermesi bekleniyor.
Hatta bahisçiler, Kraliçe'nin katılımı ve etkinlikte tercih edeceği kıyafetin rengine dair bahis dahi oynadılar.
İşte Royal Ascot At Yarışları’dan yansıyan renkli kareler ve katılımcıların birbirinden ilgi çekici şapka stilleri...