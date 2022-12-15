2022 yılında evlenen ünlü isimler

İngiliz eski futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham ile oyuncu Nicola Anne Peltz, Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz'in ABD'deki malikanesinde 3,5 milyon dolara mal olan ve ünlülerin akın ettiği bir düğünle evlendi.