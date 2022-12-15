2022 yılında evlenen ünlü isimler

Oyuncu Aslı Enver ile Berkin Gökbudak hayatlarını birleştirdi. Evde aile arasında kıyılan sade bir törenle evlenen çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir Roma'da evlendi.
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti nikah masasına oturdu.
Ünlü oyuncu Ege Kökenli ve Lior Ahituv evlendi.
İngiliz eski futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham ile oyuncu Nicola Anne Peltz, Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz'in ABD'deki malikanesinde 3,5 milyon dolara mal olan ve ünlülerin akın ettiği bir düğünle evlendi.
Ünlü oyuncu Ebru Şahin, bir süredir birlikte olduğu basketbolcu Cedi Osman ile Kuzey Makedonya'da evlendi.
Dizi setinde birlikteliğe başlayan oyuncu çiftler Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 7 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.
Masumlar Apartmanı'nda Neriman karakterine hayat veren genç oyuncu Gizem Katmer ve sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu evlendi.
Geçtiğimiz yıl tanışıp birlikteliğe başlayan oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy Alaçatı'da dünyaevine girdi.
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in müzisyen kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter dünyaevine girdi.
Fenomen Duygu Özaslan uzun zamandır beraber olduğu basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile Paris’te nikah masasına oturdu.
Oyuncu Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.
Küçük Sırlar, Şeref Bey ve Jet Sosyete gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ecem Uzun, Deniz Şemeretli ile dünyaevine girdi.
Merve Boluğur, 2 Ekim 2022 tarihinde Fuat Paşa Yalısı'nda nikah masasına oturdu. Oyuncunun DJ Mert Aydın ile evliliği kısa bir süre sonra sona erdi.
Hollywood’un gözde çifti ‘Bennifer', 17 yıl aradan sonra bir araya gelerek evlendi. Çiftin düğünü, ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık bir malikanede gösterişli bir törenle gerçekleşti.
ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden bu yana sadece kendisi değil, bütün ailesi mercek altında. Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın kızı Naomi Biden, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Peter Neal ile evlendi.
Survivor 2021’de mücadele eden İsmail Balaban, aynı yıl gönüller takımında mücadele eden İlayda Şeker ile nişandan bir gün sonra dünyaevine girdi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump, Lübnan asıllı Amerikalı milyarder Michael Boulos ile Trump'ın Florida'daki ünlü Mar-a-Lago adlı malikanesinde evlendi.
İş dünyasının ve sosyetenin sevilen ailelerinden olan Banu-Ali Volkan Alp'in kızı İpek ile Lokman-Belkıs Sever'in oğlu Zeki Sever'in düğünleri çok konuşuldu.
Uzun süredir birlikte olan oyuncu çift Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak evlendi.
Mersinli Hande Macit ve Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı’nın Veliaht Prensi Georg Alexander evlendi.
Game of Thrones'un İngiliz yıldızı Lena Headey ile Ozark oyuncusu Amerikalı aktörü Marc Menchaca evlendi.
Ünlü şarkıcı Sibel Can ve oyuncu Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural, Merve Kaya ile dünyaevine girdi.
Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Kopil karakteriyle tanınan oyuncu Serhan Arslan ile Nazlı Ceren dünyaevine girdi.
Yargı dizisinin 'İnci'si Ece Yüksel ve uzun süredir beraber olduğu Martin Wevers dünyaevine girdi.
Diriliş Ertuğrul ve Malazgirt 1071 gibi yapımlarla tanınan Cengiz Coşkun, sekiz yıllık sevgilisi Romanyalı Beatrica Lorena ile dünyaevine girdi.
Oyuncu Burcu Binici ile müzisyen Tankurt Manas dünyaevine girdi.
Manchester United takımında oynayan İngiliz futbolcu Harry Maguire ve çocukluk aşkı Fern Hawkins Fransa’da evlendi.
Tiyatro ve sinema oyuncusu Serhat Özcan beş yıldır birlikte olduğu avukat sevgilisi Deniz İpek ile Ayvalık’ta nikah masasına oturdu.
İki yıldır birlikte olan oyuncu Melis Birkan ve meslektaşı Aras Aydın evlendi.
Selahattin Paşalı, kız arkadaşı Lara Tümer ile nikah masasına oturdu.
Demet Evgar ve altı yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile sade bir nikah töreniyle evlendi.
Dila Tarkan uzun zamandır aşk yaşadığı Dağhan Doğruer'le nikah masasına oturdu.
Seda Sayan, canlı yayında evlilik teklifini kabul ettiği Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi.
Oyuncu Umut Kurt, sanat yönetmeni nişanlısı Melisa İnci ile dünyaevine girdi.
2008 Türkiye Güzeli Leyla Lydia Tuğutlu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ceyhun Ergin ile Almanya'da evlendi.
Norveçli model Frida Aasen ile İtalyan iş insanı Tommy Chiabra dünyaevine girdi.
WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, iki çocuğunun annesi olan nişanlısı Stella Moris ile Londra’da tutulduğu Belmarsh Cezaevi’nde görüş esnasında evlendi.
Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile dünyaevine girdi.