2022 yılında evlenen ünlü isimler

Yeni bir yılı geride bırakırken hayatlarını birleştiren ve mutluluğa adım atan ünlü isimleri bir araya getirdik. İşte 17 yıl sonra bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck'ten ani evliliğiyle şaşırtan Aslı Enver'e, sadece 45 gün süren evliliğiyle gündeme gelen Merve Boluğur'dan ünlü akınına uğrayan gösterişli düğünüyle Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'a ünlülerin evlilikleri...

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 1

Oyuncu Aslı Enver ile Berkin Gökbudak hayatlarını birleştirdi. Evde aile arasında kıyılan sade bir törenle evlenen çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı. 

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 2

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir Roma'da evlendi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 3

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti nikah masasına oturdu.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 4

Ünlü oyuncu Ege Kökenli ve Lior Ahituv evlendi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 5

İngiliz eski futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham ile oyuncu Nicola Anne Peltz, Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz'in ABD'deki malikanesinde 3,5 milyon dolara mal olan ve ünlülerin akın ettiği bir düğünle evlendi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 6

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, bir süredir birlikte olduğu basketbolcu Cedi Osman ile Kuzey Makedonya'da evlendi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 7

Dizi setinde birlikteliğe başlayan oyuncu çiftler Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 7 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 8

Masumlar Apartmanı'nda Neriman karakterine hayat veren genç oyuncu Gizem Katmer ve sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu  evlendi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 9

Geçtiğimiz yıl tanışıp birlikteliğe başlayan oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy Alaçatı'da dünyaevine girdi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 10

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in müzisyen kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter dünyaevine girdi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 11

Fenomen Duygu Özaslan uzun zamandır beraber olduğu basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile Paris’te nikah masasına oturdu.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 12

Oyuncu Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 13

Küçük Sırlar, Şeref Bey ve Jet Sosyete gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ecem UzunDeniz Şemeretli ile dünyaevine girdi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 14

Merve Boluğur, 2 Ekim 2022 tarihinde Fuat Paşa Yalısı'nda nikah masasına oturdu. Oyuncunun DJ Mert Aydın ile evliliği kısa bir süre sonra sona erdi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 15

Hollywood’un gözde çifti ‘Bennifer', 17 yıl aradan sonra bir araya gelerek evlendi. Çiftin düğünü, ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık bir malikanede gösterişli bir törenle gerçekleşti.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 16

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden bu yana sadece kendisi değil, bütün ailesi mercek altında. Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın kızı Naomi Biden, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Peter Neal ile evlendi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 17

Survivor 2021’de mücadele eden İsmail Balaban, aynı yıl gönüller takımında mücadele eden İlayda Şeker ile nişandan bir gün sonra dünyaevine girdi. 

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 18

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump, Lübnan asıllı Amerikalı milyarder Michael Boulos ile Trump'ın Florida'daki ünlü Mar-a-Lago adlı malikanesinde evlendi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 19

İş dünyasının ve sosyetenin sevilen ailelerinden olan Banu-Ali Volkan Alp'in kızı İpek ile Lokman-Belkıs Sever'in oğlu Zeki Sever'in düğünleri çok konuşuldu.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 20

Uzun süredir birlikte olan oyuncu çift Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak evlendi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 21

Mersinli Hande Macit ve Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı’nın Veliaht Prensi Georg Alexander evlendi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 22

Game of Thrones'un İngiliz yıldızı Lena Headey ile Ozark oyuncusu Amerikalı aktörü Marc Menchaca evlendi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 23

Ünlü şarkıcı Sibel Can ve oyuncu Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural, Merve Kaya ile dünyaevine girdi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 24

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Kopil karakteriyle tanınan oyuncu Serhan Arslan ile Nazlı Ceren dünyaevine girdi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 25

Yargı dizisinin 'İnci'si Ece Yüksel ve uzun süredir beraber olduğu Martin Wevers dünyaevine girdi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 26

Diriliş Ertuğrul ve Malazgirt 1071 gibi yapımlarla tanınan Cengiz Coşkun, sekiz yıllık sevgilisi Romanyalı Beatrica Lorena ile dünyaevine girdi. 

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 27

Oyuncu Burcu Binici ile müzisyen Tankurt Manas dünyaevine girdi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 28

Manchester United takımında oynayan İngiliz futbolcu Harry Maguire ve çocukluk aşkı Fern Hawkins Fransa’da evlendi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 29

Tiyatro ve sinema oyuncusu Serhat Özcan beş yıldır birlikte olduğu avukat sevgilisi Deniz İpek ile Ayvalık’ta nikah masasına oturdu.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 30

İki yıldır birlikte olan oyuncu Melis Birkan ve meslektaşı Aras Aydın  evlendi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 31

Selahattin Paşalı, kız arkadaşı Lara Tümer ile nikah masasına oturdu.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 32

Demet Evgar ve altı yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile sade bir nikah töreniyle evlendi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 33

Dila Tarkan uzun zamandır aşk yaşadığı Dağhan Doğruer'le nikah masasına oturdu.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 34

Seda Sayan, canlı yayında evlilik teklifini kabul ettiği Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 35

Oyuncu Umut Kurt, sanat yönetmeni nişanlısı Melisa İnci ile dünyaevine girdi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 36

2008 Türkiye Güzeli Leyla Lydia Tuğutlu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ceyhun Ergin ile Almanya'da evlendi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 37

Norveçli model Frida Aasen ile İtalyan iş insanı Tommy Chiabra dünyaevine girdi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 38

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, iki çocuğunun annesi olan nişanlısı Stella Moris ile Londra’da tutulduğu Belmarsh Cezaevi’nde görüş esnasında evlendi.

2022 yılında evlenen ünlü isimler - 39

Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile dünyaevine girdi.

N-LIFE HABERLERİ

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