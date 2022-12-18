2022'de çocuk sahibi olan ünlüler

Müzisyen kimliğinin yanı sıra milyarder bir girişimci olarak da adından sıkça söz ettiren Rihanna, rapçi ASAP Rocky ile bebek sahibi oldu.
2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile dünya evine giren oyuncu Fulya Zenginer, oğlu Milan’ı kucağına aldı.
Efsane tenisçi Maria Sharapova'nın ilk çocuğu Theodore dünyaya geldi.
2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer (44), 15 Nisan'da ilk kez anne-baba oldular. Bir erkek çocukları olan ünlü çift, bebeklerine Kurt Efe adını verdi.
38 yaşındaki Tatlıtuğ mutlu haberi Twitter hesabından, "Kurt Efe’mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" sözleriyle duyurdu.
2018 yılında günlerce süren bir dizi törenle dünya evine giren 39 yaşındaki Priyanka Chopra ile 29 yaşındaki Nick Jonas, 22 Ocak tarihinde anne baba oldu. Ünlü çift, taşıyıcı anne yoluyla dünyaya getirdikleri bebeklerine Malti Marie adını verdi.
Marvel sinema evreninin sevilen kötü karakteri Loki'ye hayat veren İngiliz oyuncu Tom Hiddleston ve kendisi gibi oyuncu olan Zawe Ashton bebek sahibi oldu.
Alec Baldwin sekiz çocuk babası oldu. 64 yaşındaki Amerikalı aktör ile yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin, Ilaria Catalina Irena adını verdikleri kızlarına kavuştu.
Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, mayıs ayının sonunda oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.
Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, 2 Şubat tarihinde oğlunu dünyaya getirdi. Ünlü isim, Travis Scott ile birlikteliğinden dünyaya gelen ikinci çocuğuna 'Wolf' adını verdi.
Ancak kısa bir süre sonra bu ismi değiştirdiği iddia edilen Jenner, "Kardashians" programında "Bebeğimin adı hala 'Wolf.' Değiştirdiğimde size haber veririm. Belki üçüncü sezonda söylerim" açıklamasında bulundu.
Şarkıcı Merve Özbey, 2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile dünyaevine girmişti. 2021 yılında kızı Elif Özüm'ü kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Özbey, 16 Eylül 2022 tarihinde oğlu Emir'e kavuştu.
Yönetmen Fırat Parlak ile 2016 yılından bu yana mutlu bir birlikteliği olan oyuncu Burcu Kara, 2 Aralık tarihinde oğlu Can'ı kucağına alarak ikinci kez anne oldu. Ünlü ismin Ali Çınar adında 5 yaşında bir oğlu daha var.
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Seda Bakan, 1 Eylül'de ikinci kızı Ela'ya kavuştu. 36 yaşında anne olan Bakan, hastane çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı ve “Ailemiz kızlar kampı gibi oldu. Ali’de bir tane daha kızı olsun çok istiyordu, onun dilediği oldu. Bizim ailede sadece kız var biliyorsunuz. Erkek için artık damatları seveceğiz” diyerek gülümsedi.
Ünlü oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş Mavi adını verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı.
X-Men serisi, Açlık Oyunları, Umut Işığım ve Joy gibi yapımlarla Hollywood’un aranan isimlerinden biri haline gelen Jennifer Lawrence, Cooke Maroney ile bebek sahibi oldu. Oyuncu bebeğinin adını hala açıklamadı.
Altı yıl önce evlnen oyuncu Murat Yıldırım ile Iman Elbani'nin bebekleri doğdu.
Elbani ile Yıldırım, kızlarına 'Miray' adını verdi.
Gupse Özay ile Barış Arduç ilk kez ebeveyn oldu. Çiftin bir kız bebekleri dünyaya geldi. Deliha setinde tanışan ikili, 2020 yılında evlenmişti.
Ünlü oyuncu Onur Buldu ve öğretmen eşi Duygu Kozoğlu bebek sahibi oldu. Buldu ile eşi öğretmen eşi Duygu Kozoğlu 2020 yılının Ağustos ayında dünyaevine girmişti.
2020'de Mint adını verdiği kızını kucağına alan Hollandalı model Romee Strijd ile 12 yıldır aşk yaşadığı Laurens van Leeuwen, ikinci bebeklerine kavuştu.
Model Rosie Huntington-Whiteley uzun zamandır birlikte olduğu oyuuncu Jason Statham, yılın ilk aylarında bir kız çocuk sahibi oldu.
Grammy ve Bilboard ödüllü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, Cherry Seaborn ile ilk çocuklarını kucağına aldı.
Joe Jonas ve Sophie Turner geçtiğimiz Temmuz ayında ikinci kez anne baba oldu.
Bir döneme damga vuran 51 yaşındaki model Naomi Campbell, geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak anne olduğunu duyurmuştu.
Hollywood’un ünlü simalarından Michelle Williams, üçüncü kez anne oldu.
Yapımcı Andre Lemmers ile bir yıldır aşk yaşayan Adriana Lima, bir erkek çocuk sahibi oldu.
Seda Erdim ile Ümit Erdim, 2017 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, 2018'de ise kızları Ses'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Erdim çifti, ikinci kez anne baba olmanın sevincini yaşadı.
İspanyol tenis oyuncusu Rafael Nadal ve 3 senedir evli olduğu Maria Perello bebek sahibi oldu.