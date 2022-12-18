2022'de çocuk sahibi olan ünlüler

SEDA BAKAN-ALİ EREL

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Seda Bakan, 1 Eylül'de ikinci kızı Ela'ya kavuştu. 36 yaşında anne olan Bakan, hastane çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı ve “Ailemiz kızlar kampı gibi oldu. Ali’de bir tane daha kızı olsun çok istiyordu, onun dilediği oldu. Bizim ailede sadece kız var biliyorsunuz. Erkek için artık damatları seveceğiz” diyerek gülümsedi.